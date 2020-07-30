高雄71條工業管線氣爆風險仍在！公民團體籲新市長面對

高雄氣爆即將滿6年，地球公民基金會、大社環境守護聯盟與金煙囪文化協進會，今天舉行「氣爆風險還在，新市長必須面對」記者會。公民團隊指出，高雄市府雖然制定「高雄市既有工業管線管理自治條例」，也開放了地下石化管線圖應開放民眾查詢，但至今仍有71條工業管線還在城市的地底下，甚至存在於住商區，應關注高雄地底下的石化管線與風險。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，6年前發生石化氣爆後，地球公民基金會曾公開要求政府資訊公開，地下石化管線圖應開放民眾查詢，現在管線圖雖然公開了，但石化產業繼續，也沒有縮減石化產業規模的時間表。在管線治理上，高雄市雖然以「補破網」的方式制定「高雄市既有工業管線管理自治條例」，初步建構了石化工業管線的治理法制，然而至今仍有71條工業管線還在城市的地底下，甚至存在住商區。

王敏玲說，光是一條輸送乙烯的管線（id 114），從小港區的中油大林廠通到楠梓區的中油高雄廠，長達27.92公里的管線就經過了2所國中、7所國小、1間特殊學校，還與郵局及高雄捷運鳳山西站比鄰，甚至未來的黃線鳥松站也在旁邊。沿線沒有豎立告示牌，沒有註明管線輸送什麼、如何應變，市民難有危安意識。雖然近來高雄市經發局有試辦管線教育及緊急避難演練，但並不周延，管線沿線許多行政區居民未曾做過相關演練，一旦發生意外事故可能無法在第一時間快速且正確地反應。

大社環境守護聯盟成員江文宏表示，當初高雄氣爆原因是石化管線破裂、管線內丙烯外洩，而接收端是大社工業區，如果大社不再從事石化業，很多管線就可以不再使用。但27年前政府承諾大社工業區2018年遷廠與降乙編，如今跳票，降編的行政程序卡在內政部，其中最大阻力來自經濟部，令大社居民憤怒，也讓高雄市民持續蒙受管線風險，畢竟石化管線至今遍布全高雄，未來仍有可能再次發生意外。

小港區大林蒲鳳興里長洪富賢表示，高雄石化氣爆發生後，大林蒲的居民對石化管線是害怕、氣憤又無奈，當地居民常經過的沿海二路、中林路、大業南路等，都有管線通過，等於每天都在忍受石化管線帶來的危險。居民很想問問未來的新市長，這些石化管線到底要繼續使用到哪一年？讓石化管線遍布全，政府到底有沒有心要解決？

高科大科技與社會研究中心執行秘書蔡馥宇說，氣爆之後，高市府補強了許多風險管理工作，但仍遠遠不足以提升高雄成為民主台灣的現代城市。管線資料目前雖在網站公開查詢，但是有很多市民並不知道；管線經過的地區及石化產業附近社區居民，目前並沒有接收到任何由政府端主動提供的，關於洩漏風險，及避難措施的資訊。日前市府辦理過管線疏散避難演練，但演練的方案規畫，並未納入公民團體及風險治理或是公眾科學溝通學者，參與者仍非常有限。

公民團體提出三項訴求：一、檢討管線治理與風險控管機制，鄰近醫院、學校、住商區者，應優先訂定落日條款。 二、新市長有責任積極向內政部及經濟部爭取，大社工業區儘速降編為乙種工業區。三、應訂定縮減石化業規模時間表，高雄產業應往「臺灣永續發展目標」（SDGs）轉型。