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解決低薪方法 吳益政公布陽光經濟三支箭

中央社 / 高雄30日電

高雄市長補選，民眾黨候選人吳益政今天提出解決低薪的方法，公布了「產業抓漏Debug小組」、「產學合作興業聯盟」及「綠能環保產業鏈」等陽光經濟三支箭。

吳益政與立法委員蔡壁如、張其祿在競選總部召開「誰偷走高雄人的薪水？」記者會，提出解決低薪的方法，並希望「把錢和人留在高雄」及「讓經濟與環境共存共榮」。

吳益政表示，「經濟、環境我全都要」，經濟與環保並不一定是是非題，而是可以共存共榮，而催生「綠能環保產業鏈」，創造獨步全球的冠軍產業聚落，讓世界看到環境與經濟對立的難題可以在高雄找到解答。

吳益政指出，很多人有刻板印象，經濟與環境好像是對立的兩難，其實這幾10年的世界潮流，卻是共存共榮，「問題之所在、利潤之所在」。

他表示，市場有經濟和環保共存共榮的趨勢，高雄的產業要跟上城市轉型的潮流，更要掌握綠能商機。若當選市長，將透過催生「綠能環保產業鏈」，創造獨步全球的冠軍產業聚落，包括「焚化爐升級達綠電標準，建立生質能發電產業鏈」、發展「公民電廠、社區微電網的韌性城鄉」及「新設工業區，要求100%綠電」等。

吳益政指出，現有「總量管制」是不讓空汙增加，但還要「以價制量」來減少空汙，未來將透過課徵燃煤稅，用專款來改善高雄空汙外，也會鼓勵廠商或民間團體可以申請經費來引進技術，從設計改進製程，扶植循環經濟相關產業。可獲改善空汙、讓個別工廠改頭換面、創造全新產業聚落及扭轉低薪等效應。

蔡壁如要求中央「了解高雄產業的需求」才對，若完全執政的權力傲慢，將錯置國家資源，失去發展良機。好的產業政策要接地氣，不能坐在辦公室吹冷氣隔空抓藥。高雄產業政策不能單押科學園區，應著重基礎建設，像是高鐵延伸小港。

張其祿也表示，高雄市若要穩定成長，必須催生更強的產業聚落，提供更多的就業機會，才能吸引人才，永續發展。高市轄內有18所大專校院，從醫學到餐旅，系所類別多元豐富，擁有13萬的優秀青年，這些年輕人就是首先要爭取留在高雄的對象，接著要爭取在外地念書、工作的高雄子弟，鼓勵他們返鄉打拚。

吳益政 蔡壁如

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