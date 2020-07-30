偏鄉小學堂開冷氣排擠餐費 日立冷氣社長親送變頻解憂

進入夏季用電高峰期，聯合報系願景工程「搶救能源弱勢」專題報導旭海小學堂等偏鄉課輔及社福團體，因能源弱勢而排擠既有預算，夏天往往熱到受不了才敢開冷氣，報導後引發廣大回響，民眾、企業紛紛伸出援手；日立冷氣社長張簡敏杰今天南下屏東旭海小長，學堂送關懷，捐贈具備熱水、冷暖氣和節能的變頻複合式冷氣，讓學童有舒適的生活和學習空間，也減輕電費負擔。

屏東縣牡丹鄉旭海村是偏遠的小漁村，沒有小學，村內非老即小，旭海長大的潘儀芳，不捨孩子放學到處亂跑，返鄉創立旭海小學堂25年，供當地學童課輔、學才藝及晚餐，同時照護當地的長者，透過募款和義賣維持運作，因青壯人口多外流，當家中大人外出或有事時，孩子就夜宿學堂，進入酷暑，每月電費逾2萬元，擔心排擠餐費，中古冷氣都盡量少開，也是台灣能源弱勢的縮影。

張簡敏杰是首位台籍日立冷氣社長，他上午到旭海小學堂訪視時說，公司一直抱持關懷偏鄉和弱勢的社會企業責任，每年投入4000萬元經費，看到聯合報「能源貧窮系列報導」新聞，就立刻決定捐贈；小學堂照護的幼童及長者近百名，每到夏季，知道耗電 只好控制冷氣使用時間，經費拮据也難購買節能的新電器，會與餐食預算相衝突，但「舒適的空調，不該是一種奢侈的享受」。

他說，安裝的變頻複合式空調是以循環綠經濟概念開發的創新空調，具備熱水、冷氣、暖氣多功能，獲得MIT台灣製造微笑標章、節能標章，省電、環保又安全，使用冷氣同時回收室外機所釋放的熱能，免費製造熱水，提供室內舒適溫度與即時熱水，實踐用科技、智慧珍愛地球，也用關懷弱勢的愛心行動深耕台灣；回顧50多年來公司的成長軌跡，關懷跟愛心，不會因為距離而遙遠。