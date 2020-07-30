金門首例捐古蹟祖厝 大地吳心泉宅修復規劃成景點

首例將祖厝捐贈給金門縣政府的縣定古蹟大地吳心泉宅，歷經近1年4個月的修繕，近日竣工，文化部文化資產局與縣府相當重視，盼延續古蹟歷史文化空間，且規劃為觀光景點。

金門縣縣定古蹟大地吳心泉宅位於金沙鎮大地自然村，大地人吳心泉於民國18年開始興建，民國22年完成，為金門僑匯建築代表之一，混合傳統及洋樓建築特色，充分代表1920年代金門盛行的閩洋折衷僑匯建築形式，具有高度的歷史與藝術價值。金門縣政府於民國101年12月依文化資產保存法公告為縣定古蹟。

參訪過吳心宅的民眾都會有似曾相識的感覺，原來桃園主題樂園「小人國」內有一棟縮小版的吳心泉宅。3年前房屋繼承人吳友鏗徵得另一繼承人吳友量同意，把房屋所有權狀從馬來西亞帶來贈予金門縣政府，成就一段佳話，之後也影響沙美張文帝洋樓繼承人張惠英起而效法，把張文帝洋樓也捐給縣府。

金門縣文化局說明，當年吳心泉於馬來西亞麻六甲經商致富後，委由其二哥吳守瓢負責興建宅第，此宅分二階段興建，分別為傳統建築二落的大厝及護龍、洋式疊樓。日據時期曾為日軍占用，之後國軍進駐作為連部使用。

因年久失修、屋瓦損壞，民國61年由後代吳忠信出資新台幣70萬元修繕屋面及裝飾，護龍疊樓前方因結構危險，以鋼筋混凝土柱往前增建，但建築大體仍保留1930年代的建築原貌。

到第四代曾孫吳有鏗、吳友量繼承，為感念先祖創業艱辛，民國105年贈與金門縣政府。

金門縣文化局表示，由於此建築部分構造因白蟻蛀蝕已有破壞，及裝飾構件損傷，門扇也損壞或佚失，牆體構造因滲水造成風化損壞等情形，而向文化部文化資產局研提計畫，編列預算修復。

金門縣文化局長許正芳指出，捐贈人吳友鏗希望將來子孫來到金門時，問起吳心泉故居，每一個計程車司機都知道地點。對於此心願感同身受，將規劃加強宣傳並與觀光業者及機場排班司機合作，不但延續古蹟歷史文化空間，更讓古蹟再次展現生命力。