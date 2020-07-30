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高市議長補選藍綠黨團祭甲動 跑票者黨紀處分

中央社 / 高雄30日電

高雄市議長補選投票明天登場，這場還被國民黨視為「黨主席保衛戰」的議長補選，國民黨黨團及民進黨黨團今天都宣布明天甲級動員，如果違反規定將黨紀處分。

高雄市議長許崑源意外身亡，市議會依法辦理議長補選，議會今天召開臨時會做準備，31日舉行議長補選投票。

國民黨推出有4屆資歷的市議員曾麗燕參選，民進黨派有3屆市議員資歷的張勝富出馬，民進黨雖居席次劣勢，不過黨團總召韓賜村今天仍表示，會盡全力爭取勝選的機會。

民進黨團發布「團結爭取議長勝選 拒絕政治抹黑藉口」的新聞稿指出，民進黨黨團會議，決議明天甲級動員、集體簽到入場投票支持黨提名參選人張勝富，違反者將依黨紀律評議裁決條例第三十三條、第四十條移送中央評議委員會議處。

國民黨高雄市議長補選不僅是龍頭保衛戰，國民黨主席江啟臣也說過「高雄市議長若沒選上，主席也不當了」，致議長選舉也成了主席保衛戰。

曾麗燕及黨團總召曾俊傑今天證實明天議長補選有甲級動員，如果違反相關規定將依黨紀處分。

高雄市議會原有66席，扣除許崑源，目前國民黨團含1無黨籍議員共32人、民進黨團含台聯有26人、時代力量2人、無黨團結聯盟（含親民黨跨民眾黨吳益政）4人、無黨籍1人。

無黨團結聯盟其中3人已於昨天聲明支持曾麗燕，時代力量兩名市議員也表態會投自已。

民進黨 國民黨 高雄市

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