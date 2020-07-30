吳心泉宅金門首例金僑捐祖厝 縣府加強宣傳成觀光景點

金門首件旅外金僑將祖厝捐贈給縣政府的縣定古蹟大地吳心泉宅，歷經近1年4個月的修繕，終於在近日竣工，中央文資局相當重視，希望進行適度的活化利用，延續古蹟歷史文化空間，讓古蹟再次展現生命力。由於捐贈者希望此處未來可以成為知名景點，金門縣文化局長許正芳表示，將規劃加強宣傳，並與觀光業者及機場排班司機合作，達成捐贈者的宿願。

到過大地參訪吳心宅的人，都會有似曾相識的感覺，原來在台灣龍潭著名的「小人國」裡頭，就有一棟縮小版的吳心泉宅，3年前房屋繼承人吳友鏗在徵得另一位繼承人吳友量同意，親自把房屋所有權狀從馬來西亞帶來贈給金門縣政府，成就了一段佳話，之後也影響沙美張文帝洋樓繼承人張惠英女士起而效法，把張文帝洋樓也捐給縣府。

金門縣政府在接受贈與後，由於該建築部分構造因白蟻蛀蝕明顯已有破壞，及裝飾構件之損傷，門扇因日據時期、軍方進駐使用造成之損壞或佚失，牆體構造因滲水造成構材之風化損壞等，在進行適當的修復工程，為恢復建築之風華，文化局向文化部文化資產局研提計畫，由縣府編列預算修復，期盼透過地方及中央的全力支持，共同延續歷經近百年建築之美樣貌並活化建物生命。

金門縣文化局文化資產科科長郭朝暉表示，吳心泉宅已在6月修復完工的，其中二落的大厝部分，文化局規劃由駐縣藝術家進駐，藉由各種閩南元素建築之美，讓藝術家文思泉湧，激盪出絕美的藝術作品。右護龍洋樓空間規劃作為吳家變遷及建築生命史導覽館，贈與人吳友鏗表示，將捐贈部分文物，以充實館藏，未來以吳心泉紀念館為名，對外開放參觀。讓此棟僑匯建築能重新展現其形貌，並活化空間格局，提供遊客一處觀光新景點。

吳心泉宅位於金沙鎮大地自然村，為大地人吳心泉(1887-1950年) 於民國18年（1929年）開始興建，於民國22年（1933年）興建完成，為金門僑匯建築代表之一。建築混合了傳統建築及洋樓建築之特色，充分代表1920年代金門盛行的閩洋折衷僑匯建築之形式，具有高度的歷史與藝術價值。