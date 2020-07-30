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李眉蓁衝人氣拚選情 侯友宜要來輔選陪逛夜市

中央社 / 高雄30日電

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天表示，新北市長侯友宜8月1日會來輔選，行程規劃包括掃街逛夜市等；至於高雄市最南行政區她沒說對，盼勿再執著當好市長城市治理及東南西北的問題。

高雄市議會今天召開臨時會，預計明天要舉行議長補選投票，李眉蓁上午到議會報到後接受媒體聯訪做了上述表示。

侯友宜日前未出席李眉蓁競總成立大會受到關注，李眉蓁特別表示，侯友宜8月1日要為她輔選，路線行程還在安排當中，已知會有掃街行程及逛夜市，相信侯友宜也想品嚐高雄的小吃。

李眉蓁昨天在YAHOO鄉民大會直播節目，回答有關高雄市最北、最南、人口最多的行政區及高雄青年失業率等問題不斷答錯受到議論；而民進黨市長參選人陳其邁後來受訪說高雄市最南的行政區是林園區，但也有網友看法不同，認為應該是旗津區中興里才對。

李眉蓁對於陳其邁答說林園區是高雄市最南端也不以為然說，陳其邁也沒有查清楚。

她表示，前台中市長林佳龍也曾將台中最南行政區烏日錯答為霧峰；李眉蓁說「這樣不見得說他就不是個好市長，治理城市和知道東南西北的問題不應該再執著了」。

高雄市長補選參選人政見會8月1日舉行，被問到高雄市財政負債逾新台幣3000億元的問題應該如何解決。她表示，未來會加強閒置土地的開發、市政開源節流以及財政收支劃分法修法。

有關李眉蓁說高雄市最南端行政區是屬於旗津行政區的東沙島中興里，陳其邁競總發言人邱俊憲指出，大部分的市民仍認為是林園區，因為2019年高市府舉辦過「市境最南」及種樹活動，他說市境最南在林園區；再者，一般市民無法到東沙，所以這不是對錯問題，而是市民對於地理環境認知概念。

高雄市 李眉蓁 侯友宜

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