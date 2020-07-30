選舉公報無法重印 李眉蓁學歷仍註記中山大碩士

高市選委會今天公告市長補選候選人名單，選舉公報已陸續派送到里辦公室，國民黨參選人李眉蓁日前雖宣布放棄碩士學位，但受限選舉公報已不可能重印，因此學歷欄仍是中山大碩士。

高雄市長補選參選人確定是民主進步黨陳其邁、中國國民黨李眉蓁、台灣民眾黨吳益政；明天起到8月14日是競選活動期間，候選人許可自上午7時到晚上10時從事競選活動。

另外，日前備受關注的第3屆市長補選選舉公報已確定不會重印，全市約110萬份的選舉公報已經送到各區公所並陸續派送到里辦公室，明天起會分送到家戶。

不過，由於李眉蓁的中山大學大陸研究所碩士論文涉嫌抄襲，她公開宣布放棄碩士學位，但是受限選舉公報已經付印，不可能再重印，所以公報上登載的學歷欄的最高學歷仍是中山大學社會科學大陸研究所碩士。

至於陳其邁的最高學歷是台灣大學公衛所碩士、吳益政的最高學歷是美國哥倫比亞大學國際政治經濟碩士。