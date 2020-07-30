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高市長補選230多萬投票人數 815投票要戴口罩量額溫

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市選委會辦理第3屆市長補選投開票，防疫標準比照第3屆市長罷免投票。圖／本報資料照片
高雄市選委會辦理第3屆市長補選投開票，防疫標準比照第3屆市長罷免投票。圖／本報資料照片

根據高雄市選舉委員會公告，高雄市第3屆市長補選，選舉人數為230萬2016人，8月15日將分別在全市1823個投票所投票。選委會總幹事駱邦吉表示，這次補選投票比照罷免第3屆市長罷免投票，兼顧防疫，民眾進入投票所投票要戴口罩、量額溫、噴乾洗手液。

駱邦吉說，這次補選洽借投開票所頗順利，除了少數學校因在整修無法出借教室之外，投開票所大多與2018年第3屆市長選舉一致，以選民就近、熟悉的投開票所為主，所需的1823個投開票所已洽借完成，區公所會依選務進度在8月15日投票之前布置場地。

駱邦吉表示，目前還在防疫期間，因此市長補選的投票作業比照罷免投票時，民眾前往投票時儘量戴口罩，選務工作人員會在現場為民眾量額溫、噴乾洗手液，如果有發燒現象的，會請對方戴上選務單位準備的手套，到防疫專用圈處圈票後投票，行進動線也會與其他人隔開。

罷免投票時少部分選民沒有戴口罩，駱邦吉說，如果民眾一時無口罩可戴，選務單位會把現場準備的口罩給對方使用，或者請對方與前一位、後一位投票者隔開一定距離，但還是請民眾在此防疫期間要去投票時戴上口罩。

8月15日市長補選距前一次罷免投票的6月6日只有兩個多月時間，高雄市選委會估計負責投開票所布置的區公所還能完整布置防疫期間的投開票所，因此不會在投票前先預演一次防疫投票。

投票 口罩 罷免

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