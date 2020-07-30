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「搖滾貝多芬」屏東聯合管樂團25周年

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東聯合管樂團成軍25年，舉辦25周年系列活動，8月1日在屏東演藝廳舉辦「搖滾貝多芬」音樂會，邀請大家共襄盛舉，一起為屏東聯合管樂團過生日。圖／屏東聯合管樂團提供
屏東聯合管樂團成軍25年，舉辦25周年系列活動，8月1日在屏東演藝廳舉辦「搖滾貝多芬」音樂會，邀請大家共襄盛舉，一起為屏東聯合管樂團過生日。圖／屏東聯合管樂團提供

屏東聯合管樂團成軍25年，樂團指揮張詠佑說，25年前他毅然決然從北部回到家鄉，憑著想要在家鄉成立樂團初衷，創立屏東聯合管樂團，如同看著自己的孩子長大茁壯。屏東聯合管樂團25周年系列活動，8月1日在屏東演藝廳舉辦「搖滾貝多芬」音樂會，邀請大家共襄盛舉，一起為屏東聯合管樂團過生日。

樂團總監黃淑媛說，25年來靠著團員信念走到今天，非常感動，一開始招募、組織、排練、演出，團員們都是無償的付出，不為別的，希望讓大家知道，屏東也有一群人為音樂默默努力耕耘。

8月1日「搖滾貝多芬」在屏東演藝廳演出，內容以大家耳熟能詳曲目，包括給愛麗絲、樂團五月天組曲、鼓聲若響等歌曲以管樂團編制重新編曲，帶給觀眾全新感受。售票請洽：兩廳院售票系統、屏東小號角室內樂團（08-7372099）。

屏東聯合管樂團成軍25年，舉辦25周年系列活動，8月1日在屏東演藝廳舉辦「搖滾貝多芬」音樂會，邀請大家共襄盛舉，一起為屏東聯合管樂團過生日。圖／屏東聯合管樂團提供
屏東聯合管樂團成軍25年，舉辦25周年系列活動，8月1日在屏東演藝廳舉辦「搖滾貝多芬」音樂會，邀請大家共襄盛舉，一起為屏東聯合管樂團過生日。圖／屏東聯合管樂團提供

樂團 屏東 兩廳院售票

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