「搖滾貝多芬」屏東聯合管樂團25周年

屏東聯合管樂團成軍25年，樂團指揮張詠佑說，25年前他毅然決然從北部回到家鄉，憑著想要在家鄉成立樂團初衷，創立屏東聯合管樂團，如同看著自己的孩子長大茁壯。屏東聯合管樂團25周年系列活動，8月1日在屏東演藝廳舉辦「搖滾貝多芬」音樂會，邀請大家共襄盛舉，一起為屏東聯合管樂團過生日。

樂團總監黃淑媛說，25年來靠著團員信念走到今天，非常感動，一開始招募、組織、排練、演出，團員們都是無償的付出，不為別的，希望讓大家知道，屏東也有一群人為音樂默默努力耕耘。