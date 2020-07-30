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「南呱冬呱俱樂部」 屏科大師資生暑期帶領國中生探索

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏科大學生們擔任隊輔帶領國中學員製作魚標本。圖／屏科大提供
屏科大學生們擔任隊輔帶領國中學員製作魚標本。圖／屏科大提供

屏科大師資培育中心連續3年暑假至屏東縣佳冬國中及南州鄉南州國中展開教育服務，大專師生帶領青少年探索職涯、提升學習興趣，增進個人自我認同，也讓大專生培養服務學習觀念，今年主題「南呱冬呱俱樂部」，學生們根據所學，設計出跨領域創意手作，帶領國中生們探索。

今年主題「南呱冬呱俱樂部」，由師培中心老師指導各系所13名師資生，根據個人所學，有農園、應外、餐飲、森林、生機、水產養殖、時尚設計、食品、技職教育、企管等，設計不同課程主題。

屏科大師資培育中心老師吳雅玲說，今年是屏科大第16年辦理史懷哲教育服務營隊，到南州國中服務連續3年。師資生運用個人專業，設計與帶領符合國中生的多元及跨領域學習活動，學生們學習課程設計、活動帶領及奉獻與付出。

屏科大師資生、隊長蔡孟紋說，第一次參與史懷哲教育服務活動，準備過程辛苦，活動過程中與這群青少年互動及對他們的協助，還有青少年的熱情回饋，都是最大的鼓勵，再累都值得，「透過活動，收穫最多的應該是我們師資生」。

「南呱冬呱俱樂部」從7月20日至7月31日分別在佳冬國中及南州國中舉行，內容多元，「彩虹微光」結合生物機電與時尚設計，聚焦多變的光與炫爛的色彩，運用色光發揮創意；「園來是你」則是熟悉校園植物並學習植物色素，且手做敲染手帕及植物拼貼彩繪；「魚你丸在一起」是教導學生認識魚類及其標本，並親手製作正港的魚丸。

「英起企企企」引領學生活用生活英文並一窺商業領域學習；「我的乳酪在哪裡」以時下流行的乳酪與咖啡為主題，一邊學習，一邊實作與品嘗乳酪蛋糕與「400次咖啡」；「餐旅試鍊」以名廚江振誠為楷模，帶領學生操演餐廳禮儀及口布折疊，並認識台灣在地好食材與各式辛香料。

今年佳冬國中及南州國中共有70多名學生參與，同學們相當喜愛，還央求校長，要繼續邀請屏科大的大哥哥大姐姐們來學校。

起司蛋糕製作大朋友小朋友好開心。圖／屏科大提供
起司蛋糕製作大朋友小朋友好開心。圖／屏科大提供
農園系學生們帶國中生製作植物染。圖／屏科大提供
農園系學生們帶國中生製作植物染。圖／屏科大提供
魚丸製作課程學員踴躍發言討論。圖／屏科大提供
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國中學員專心製作魚標本。圖／屏科大提供
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