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自閉症過動兒獲身障技能競賽麵包金牌 將代表台灣參賽

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄中山工商教師黃宏仁（左一）、詹喜琴（右二）與簡裕明（右一），指導學生李心誠（左二）與洪斯豐（中）參賽獲獎。圖／中山工商提供
高雄中山工商教師黃宏仁（左一）、詹喜琴（右二）與簡裕明（右一），指導學生李心誠（左二）與洪斯豐（中）參賽獲獎。圖／中山工商提供

中山工商綜合職能科學生洪斯豐和李心誠，分別拿下第16屆全國身心障礙者技能競賽麵包製作金牌與蛋糕裝飾組佳作。校長林昭億表示，洪斯豐將代表台灣參加明年在俄羅斯莫斯科舉行的國際展能節職業技能競賽，為國爭光。

林昭億說，洪斯豐患有自閉症及過動症，從小就由媽媽和外公婆撫養長大，前年外婆病逝，頓失心靈依靠，但他仍做好哥哥榜樣，幫媽媽照顧兩個年幼妹妹。家庭生活壓力龐大，貼心又孝順的他，非常節儉，鞋子穿破了也不換。他還是個寵物控，非常喜歡寵物且執著，不論晴雨都堅持要帶狗去散步。

洪斯豐從小就非常調皮，曾到廚房拿水管灑水、拿石頭砸車，在課堂上帶頭唱歌、捉弄老師，就只為引起別人關心與注意。但現在的他，放學回家都堅持先寫完功課，上課專心聽講，還擔任小老師，提醒同學守規矩，不要惹老師不開心，成績也是班上常勝軍。

導師郭媛婷說，洪斯豐來到中山蛻變成熟穩重，交付任務一定盡力完成，少有抱怨，但面對壓力或負面情緒時，偶爾也會「出口成髒」，宣洩情緒。不過發洩完畢仍會面帶微笑重新開始，只為了達成自己的堅持以及不辜負師長們的期待。

輔導主任黃培雯指出，校方由餐飲科老師詹喜琴、黃宏仁、簡裕明三人，指導洪斯豐等4名學生參加勞動部舉辦的技能競賽，原先看好的兩位選手因過於緊張而失常，反倒是洪斯豐與李心誠表現亮眼，搶下金牌及佳作。洪斯豐並取得國際展能節職業技能競賽國手資格。

教師詹喜琴表示，把一件事做好簡單，但要重複做幾百次都一樣好，甚至更好，可能就不是這麼容易。洪斯豐學做歐式麵包和菠蘿麵包，光調整手勢就花兩個月，培訓1年做了超過1500個麵包，慢慢抓到訣竅，漸入佳境。常為了堅持做好麵包，告一段落才願意吃飯，因而瘦了好幾公斤，連圍裙繞一圈還綁不牢，辛苦最終換得甜美果實。

高雄中山工商教師詹喜琴（右）指導學生洪斯豐（左）參賽獲獎。圖／中山工商提供
高雄中山工商教師詹喜琴（右）指導學生洪斯豐（左）參賽獲獎。圖／中山工商提供
高雄中山工商綜合職能科學生洪斯豐榮獲第16屆全國身心障礙者技能競賽麵包製作金牌，將代表台灣參加明年在俄羅斯莫斯科舉行的國際展能節職業技能競賽。圖／中山工商提供
高雄中山工商綜合職能科學生洪斯豐榮獲第16屆全國身心障礙者技能競賽麵包製作金牌，將代表台灣參加明年在俄羅斯莫斯科舉行的國際展能節職業技能競賽。圖／中山工商提供

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