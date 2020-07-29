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臉書訴心境 吳芳銘：山路易行 心路難走

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
吳芳銘（右）在高雄市農業局長任內表現出色，深受時任高雄市長的韓國瑜肯定。兩人多次透過直播行銷高雄農產品。圖／吳芳銘提供
吳芳銘（右）在高雄市農業局長任內表現出色，深受時任高雄市長的韓國瑜肯定。兩人多次透過直播行銷高雄農產品。圖／吳芳銘提供

高雄市政府前農業局長吳芳銘在今年6月卸任後，仍與高雄有很深的連結，也有許多新的工作機會，但吳仍先選擇沉潛，不急著復出。今天有媒體報導吳的另一半疑似與其他異性過從甚密，吳提告妨害家庭，吳今天臉書連3篇發文談心境，他說，山路易行，心路難走。心路通達，世間無難走之路。有志於道，雖苦亦甘。人生有酸甜苦辣，難過也只不過瞬息，沒有什麼可怕的，不要被眼前的困難擊敗。

記者聯繫吳，他表示「謝謝關心」，因為家庭問題屬私領域，顧及孩子等家人感受，他不願多談過程細節與處理方式。

吳今晚在臉書發文談釋清豁《過三嶺薴溪》這首禪詩。「世人休說行路難，鳥道羊腸咫尺間。珍重薴溪溪畔水，汝歸滄海我歸山。」

他說，三嶺是福建的地名，四周山丘環繞；薴溪是廈門的第二大河流，從前河水湍急。詩的首句「世人休說行路難」，指行路並不難。面對山嶺和湍急的河水，禪師卻說行路並不難，當有玄機。

次句「鳥道羊腸咫尺間」提到兩種難行路。鳥道本意是指鳥類遷徙的道路，在古典詩詞中，可引申為難走的路。李白《行路難》中「西當太白有鳥道，可以橫絕峨嵋巔」，正是此意。禪詩𥚃鳥道具更深意涵，指悟透佛法真意的過程。羊腸是狹窄曲折的小路。天上的鳥道，地上的羊腸，看起來艱險萬分，卻都在咫尺間，端看如何走。

詩的三、四兩句描自己所感悟。薴溪的水既急又險，將溪水比作困難，最終流向大海，但我們仍要珍惜它，因為所有的行路難，回頭看也會過去，其實都是生命的歷練。

末句「汝歸滄海我歸山」，僅七個字寫出灑脫的至高境界。經歷千山萬水的磨難後，人終將到達一個更為晴朗及灑脫的人生境界。滄海也好，巔嶺也罷，都是我們心中所歸。心中再也不會為行路難而倍感苦乏，那山水景色確是值得珍惜的。

吳芳銘發文最後寫到，山路易行，心路難走。心路通達，世間無難走之路。有志於道，雖苦亦甘。人生有酸甜苦辣，難過也只不過瞬息，沒有什麼可怕的，不要被眼前的困難擊敗。

吳芳銘的友人表示，吳的抗壓性很好，一定能有智慧地處理，挺過這次的小風暴。

吳芳銘（右）在高雄市農業局長任內表現出色，深受時任高雄市長的韓國瑜肯定。兩人多次透過直播行銷高雄農產品。圖／吳芳銘提供
吳芳銘（右）在高雄市農業局長任內表現出色，深受時任高雄市長的韓國瑜肯定。兩人多次透過直播行銷高雄農產品。圖／吳芳銘提供

吳芳銘 福建

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