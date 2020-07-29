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影／台南志工團助弱勢家庭修繕 賴清德感佩勞工志願服務精神

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
副總統賴清德（前排中）今到屏東縣出席屏東縣百工師傅志工團與台南市工會行善團，經驗交流，增加資源連結，為社會弱勢盡一份心力。記者劉星君／攝影
副總統賴清德（前排中）今到屏東縣出席屏東縣百工師傅志工團與台南市工會行善團，經驗交流，增加資源連結，為社會弱勢盡一份心力。記者劉星君／攝影

副總統賴清德擔任台南市長期間結合各工會修繕志工推出「有情有疼心ㄟ厝」計畫，2013年起至今協助弱勢職災勞工家庭、獨居長者完成113戶修繕，賴清德今與台南市長黃偉哲、修繕志工團隊到屏東縣拜訪屏東縣長潘孟安，並與屏東縣府成立「百工師傅志工團」經驗交流座談會，會中分享台南志工團體修繕弱勢的經驗，將勞工志願服務的精神推廣到全台，嘉惠更多弱勢民眾。

賴清德說，這個發想不是他的創見，「是台南市一群可愛勞工們，集合工會夥伴們自動自發，原本想要幫助職災勞工家庭修繕房子」，他是到第三案才到現場去看，80多歲阿嬤帶著3個孫子女，阿嬤有語言障礙，家中沒廚房、沒浴室、也沒有窗戶。

賴清德說，三個孫子女，兩個孫女，因為家中沒浴室，兩姐妹要到附近宮廟洗澡時，都要互相把風。他看到工會協助在屋內搭起小廚房、衛浴設備，不只是改善家庭生活，而是把家的氛圍氣勢都打造出來，功德無量。

賴清德說，也謝謝台南市長黃偉哲將這項制度延續下去，沒有因此中斷。黃偉哲說，台南工會志工們把100多個家庭撐起來，精神可佩，很多家庭在邊緣中間，政府達不到的要靠志工朋友，志工們出錢又出力，政府不能只讓志工自己去募款，一定要增加公部門挹注，讓志工精神發揮。

賴清德擔任台南市長期間，結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業、電氣業、泥水業、油漆工程、金屬建築結構及零組件製造、鋁製品製造裝配等職業工會和餐飲產業工會等九大志工夥伴推出「有情有疼心ㄟ厝」計畫，結合各工會修繕志工組成，協助弱勢職災勞工家庭、獨居長者進行房屋修繕。

潘孟安說，屏東縣府在2017年邀集縣內營造業、泥水業、木工業、油漆業、鐵工業、水電裝置業及廚具裝修業等職業工會成立「百工師傅志工團」，提供修繕志願服務平台，由社會處與各界發掘案源，透過各專技工會技術，協助弱勢家戶，至今年2月，協助包括恆春職災、縣內獨居及弱勢家戶共7案。

副總統賴清德（中）今到屏東縣出席屏東縣百工師傅志工團與台南市工會行善團經驗交流，台南市長黃偉哲（右）與屏東縣長潘孟安（左）出席，增加資源連結，為社會弱勢盡一份心力。記者劉星君／攝影
副總統賴清德（中）今到屏東縣出席屏東縣百工師傅志工團與台南市工會行善團經驗交流，台南市長黃偉哲（右）與屏東縣長潘孟安（左）出席，增加資源連結，為社會弱勢盡一份心力。記者劉星君／攝影
副總統賴清德（前排中）今到屏東縣出席屏東縣百工師傅志工團與台南市工會行善團，經驗交流，增加資源連結，為社會弱勢盡一份心力。記者劉星君／攝影
副總統賴清德（前排中）今到屏東縣出席屏東縣百工師傅志工團與台南市工會行善團，經驗交流，增加資源連結，為社會弱勢盡一份心力。記者劉星君／攝影

賴清德

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