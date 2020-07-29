影／台南志工團助弱勢家庭修繕 賴清德感佩勞工志願服務精神

副總統賴清德擔任台南市長期間結合各工會修繕志工推出「有情有疼心ㄟ厝」計畫，2013年起至今協助弱勢職災勞工家庭、獨居長者完成113戶修繕，賴清德今與台南市長黃偉哲、修繕志工團隊到屏東縣拜訪屏東縣長潘孟安，並與屏東縣府成立「百工師傅志工團」經驗交流座談會，會中分享台南志工團體修繕弱勢的經驗，將勞工志願服務的精神推廣到全台，嘉惠更多弱勢民眾。

賴清德說，這個發想不是他的創見，「是台南市一群可愛勞工們，集合工會夥伴們自動自發，原本想要幫助職災勞工家庭修繕房子」，他是到第三案才到現場去看，80多歲阿嬤帶著3個孫子女，阿嬤有語言障礙，家中沒廚房、沒浴室、也沒有窗戶。

賴清德說，三個孫子女，兩個孫女，因為家中沒浴室，兩姐妹要到附近宮廟洗澡時，都要互相把風。他看到工會協助在屋內搭起小廚房、衛浴設備，不只是改善家庭生活，而是把家的氛圍氣勢都打造出來，功德無量。

賴清德說，也謝謝台南市長黃偉哲將這項制度延續下去，沒有因此中斷。黃偉哲說，台南工會志工們把100多個家庭撐起來，精神可佩，很多家庭在邊緣中間，政府達不到的要靠志工朋友，志工們出錢又出力，政府不能只讓志工自己去募款，一定要增加公部門挹注，讓志工精神發揮。

賴清德擔任台南市長期間，結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業、電氣業、泥水業、油漆工程、金屬建築結構及零組件製造、鋁製品製造裝配等職業工會和餐飲產業工會等九大志工夥伴推出「有情有疼心ㄟ厝」計畫，結合各工會修繕志工組成，協助弱勢職災勞工家庭、獨居長者進行房屋修繕。