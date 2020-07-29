恆春旅遊醫院重建下月開工 設備升級後的考驗才頭痛

衛福部恆春旅遊醫院醫護大樓重建工程一波多折，原訂明年10月完工的期程，因5度流標延宕，直到上月第6標以5億多元標出，定8月3日開工，工期2年半； 院方表示，病床數增至100床，新增核磁共振、心導管室、高壓氧室和高階電腦斷層設備，經費達1.6億元，醫護人力要增加六成，開工只是踏出升級第一步，後續軟硬體經營維護管理才是嚴峻的考驗。

屏東恆春居民許耿睿2016年4月在國發會「公共政策網路參與平台」發起「空勤總隊進駐恆春機場」連署並成案，雖然中央未採納，但半島緊急後送的醫療窘境，再度引發外界關注；前行政院長林全隔年7月南下視察恆春旅遊醫院舊院區，同意院方所提改建升級計畫，規畫重建地下1樓，地上8樓新醫護大樓，原訂明年10完工，因營建署代辦的招標不順利而延宕。

恆春旅遊醫院說，為確保新建大樓與舊醫療大樓整合順暢，擁有大型醫院設計經驗的副院長林聿騰，也完成區域規畫，讓新大樓更貼近需求；完工後床數由35床增至100百床，並配置3間負壓隔離病房，新增核磁共振、心導管室和因應墾丁潛水發達的高壓氧室，電腦斷層掃瞄由64切升級至高階的128切，將達到地區醫院水準，未來可大幅降低緊急醫療後送。

院長徐國芳說，新大樓落成全面升級後，除了已到任的恆春首位胸腔外科副院長，還會有其他專業科別醫護進駐，會朝開發「健檢中心」、「安寧病房」等全方位醫療照護著手；新增儀器設備估計需1.6億元經費，醫護人力也比目前160人增加六成，院方須在8年內逐年攤提完畢，並克服恆春地區長期缺醫護人員的問題， 對經營團隊將是一大挑戰和考驗。