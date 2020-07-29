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高市議長補選曾麗燕更具勝算 無黨團結聯盟決議相挺
高雄市議會無黨團結聯盟今天開黨團會議，出席的總召朱信強、議員李順進、陳善慧取得共識，3人要支持國民黨議長候選人曾麗燕，至於聯盟的另一位成員親民黨吳益政因在參選補選的市長，聯盟決定由吳自行評估要如何投票。對於無黨團結聯盟的支持，曾麗燕表示由衷的感謝。
無黨團結聯盟4位議員中有3人要同進同出支持曾麗燕，國民黨團對議長補選這一局與民進黨團相較，具有相對的優勢；因為高雄市議會目前65席議員，國民黨籍31席、黨團32人運作，加上無黨團結聯盟3席，如投票時不出意外，曾麗燕即有35票支持，過半數的33票。民進黨籍議員有25席、黨團26人運作，如缺無黨團結聯盟的支持，黨團推出的候選人張勝富很難拿下比曾麗燕多的票數。
無黨團結聯盟今天開黨團會議時，對議長補選討論了3案，分別是自行推派人選參選、支持國民黨曾麗燕和支持民進黨張勝富，3人討論結果，口頭表決，2比1，決議支持曾麗燕。
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