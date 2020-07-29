快訊

共軍「現代版閃電戰」下 國軍如何精進特戰部隊作戰想定？

底片豪門重生? 擺脫中國原料藥，美國戰略金援「柯達製藥」轉型

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市議長補選曾麗燕更具勝算 無黨團結聯盟決議相挺

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議長補選，市議會無黨團結聯盟今天決議要支持國民黨候選人曾麗燕。圖／本報資料照片
高雄市議長補選，市議會無黨團結聯盟今天決議要支持國民黨候選人曾麗燕。圖／本報資料照片

高雄市議會無黨團結聯盟今天開黨團會議，出席的總召朱信強、議員李順進、陳善慧取得共識，3人要支持國民黨議長候選人曾麗燕，至於聯盟的另一位成員親民黨吳益政因在參選補選的市長，聯盟決定由吳自行評估要如何投票。對於無黨團結聯盟的支持，曾麗燕表示由衷的感謝。

無黨團結聯盟4位議員中有3人要同進同出支持曾麗燕，國民黨團對議長補選這一局與民進黨團相較，具有相對的優勢；因為高雄市議會目前65席議員，國民黨籍31席、黨團32人運作，加上無黨團結聯盟3席，如投票時不出意外，曾麗燕即有35票支持，過半數的33票。民進黨籍議員有25席、黨團26人運作，如缺無黨團結聯盟的支持，黨團推出的候選人張勝富很難拿下比曾麗燕多的票數。

無黨團結聯盟今天開黨團會議時，對議長補選討論了3案，分別是自行推派人選參選、支持國民黨曾麗燕和支持民進黨張勝富，3人討論結果，口頭表決，2比1，決議支持曾麗燕。

國民黨 民進黨

延伸閱讀

影／公辦政見會 吳益政想問陳其邁如何解決高雄負債

高市議長補選被勸退 黃明太退出民進黨團

高市綠營議員黃明太退出黨團 無法認同「打假球」

高市議長補選 藍曾麗燕迎戰綠張勝富

相關新聞

高市議長補選曾麗燕更具勝算 無黨團結聯盟決議相挺

高雄市議會無黨團結聯盟今天開黨團會議，出席的總召朱信強、議員李順進、陳善慧取得共識，3人要支持國民黨議長候選人曾麗燕，至...

全台各地百輛哈雷重機集結屏東 快閃品嘗特色美食

哈雷重型機車車友，今天上午舉辦騎士美食快閃活動，共邀集百餘輛重機車友，從全台各地來萬丹鄉品嘗屏東特色美食。車友表示，快閃...

高雄翰品酒店阿華師率隊「義煮」　溫暖星兒的心與胃

出身貧家的高雄翰品酒店主廚「阿華師」江進華，幼年過過苦日子，很能體會困苦的心境，今天他帶著飯店團隊前往位在高雄田寮區的「...

探索夢號跳島返港 林右昌：與澎湖、連江洽談套裝遊程

「探索夢號」跳島遊程搭載1200多名旅客跳島遊4天後，今天上午近11時返回基隆港，旅客多表示滿意，還指有出國感覺，市長林...

防範登革熱蠢動 高雄市府滅蚊大會師地毯式消除孳生源

高雄最近高溫多雨，第25周到30周病媒蚊數量監測，高雄市三民區「灣」字輩10個里捕獲的成蚊增幅高達52%，有爆發社區疫情...

超貼心公廁注意事項 「請撥冗掛腸胃科」旅客會心一笑

台東南迴鐵路太麻里火車站，公廁裡張貼如廁注意事項提醒旅客，其中第二項「糞便太黏沖不乾淨，請隨手用刷子刷乾淨再離開」看似正...

「三不管」恆春出火景區 國防部長裁示土地移撥縣府

屏東縣恆春鎮「出火」風景區因地底冒出的天然氣形成火焰而聞名，是觀光客必遊景點之一，墾管處前年劃出國家公園範圍後，土地歸還...

輔具維修不煩惱 屏東增設輔具便利站、網路預約

屏東縣33鄉鎮市，地理位置南北狹長，有9個原鄉與1個離島鄉，地理環境特性影響服務輸送便利性與可近性，然而輔具是身心障礙者...

高市總圖傳偷拍 館方籲友善空間

高雄市立圖書館總館男廁發生偷拍案，有網友上傳猥褻、自瀆畫面，警方正追查散布者IP位置。市總圖館長潘政儀說，已加強保全人力...

飄臭40年 台糖大響營養豬場將改建

台糖屏東縣大響營養豬場一、二場營運40多年來，因採舊式開放式養殖，不時飄散豬屎臭味，成為周邊居民的噩夢，為捍衛呼吸權，原...

墾丁護蟹過馬路 3梯次管制

夏秋是墾丁陸蟹降海釋幼的繁殖季，穿越馬路卻面臨「路殺」（過往車輛輾壓死亡）危機，墾管處為助陸蟹媽媽平安過馬路的「蟹謝讓路...

暑假國旅熱 鄉村、離島人潮爆滿

國內疫情解封且國外旅遊受阻，今年暑假掀起一陣國旅熱，以高雄來說，大致呈現鄉村熱、都市冷情景，高雄市觀光局說，旅遊人潮雖然...

熱門新聞

血汗工廠？作業員控「邊吃便當邊盯機台」 雲林縣勞工處回應了

太魯閣峽谷盡收眼底！全台最美「山月吊橋」開放日確定

手工水餃1顆只要2.2元 「夢想屋」義賣籌錢買交通車

要捷運中央給輕軌好糾結 基隆人：為何只有一個選擇？

地下電纜故障！文山區大停電2小時 長輩睡到一半被熱醒

台南又增打卡景點！芒果黃的官田遊客中心8月3日啟用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。