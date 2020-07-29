萬丹廈南村推暑期老幼共學 讓學童長輩暑假不無聊

萬丹鄉廈南村今天上午9時，於廈南村社區關照關懷據舉行老幼共學活動，共邀請14名學童與20名長者參加，並由學童帶領長者，一同手作捏黏土與跳健康操。廈南村村長蕭朝琴表示，希望透過共學活動，讓老人不無聊，暑假也能讓學童展現所學。

廈南村村長蕭朝琴指出，萬丹鄉廈南村老幼共學活動從去年6月開始推行，並利用寒暑假期間，邀請老師、志工、學生到廈南村社區關照關懷據點帶領長者活動。

蕭朝琴表示，老幼共學的概念，是源自日本老幼共托的作法，也希望透過老幼共學讓老人與小孩互相學習，不僅能讓學童把學校所學與長者分享，也能讓長者分享特殊技能與經歷。

蕭朝琴還說，鄉下地區青年多半在外地，因此，利用寒暑假期間青年返鄉，邀請老師、志工、學生來帶領共學活動，此外，也會帶長者跳健康操、手作、遊戲等活動，讓生活老人不無聊。

參與共學活動的鄭姓學童表示，父親曾帶她到百貨公司體驗手捏輕黏土，所以今天想帶長輩用輕黏土捏漢堡與小熊。鄭姓學童還說，第一次在那麼多人面前講話，感到相當興奮，也會很緊張。