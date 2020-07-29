全台各地百輛哈雷重機集結屏東 快閃品嘗特色美食

哈雷重型機車車友，今天上午舉辦騎士美食快閃活動，共邀集百餘輛重機車友，從全台各地來萬丹鄉品嘗屏東特色美食。車友表示，快閃活動已經舉辦近6年，已經舉辦70多場，幾乎吃遍全台灣，且每次活動都會有不少熱血騎士參加，一同以車、美食會友。

車友表示，每次快閃活動都有來自全台各地的哈雷重機車友參加，且在不同的時間從不同縣市出發，然後一同在用餐時間集合品嘗在地美食，有時候店家空間太小，車友只能輪流享用美食，吃完就會先行離開。

江姓車隊隊長指出，車友美食快閃活動，已經舉辦近6年，且每個月會從全台各地，選定一處地方美食作為車友聚會據點。江還說，自己是快閃活動的紀錄保持人，已經參加過70多場美食快閃，幾乎吃遍全台灣。

楊姓哈雷騎士表示，每次快閃活動，都會邀請近超過百名車友參加，無論東部或北部，多遙遠都會熱血車友為了美食，騎超過數百公里一同以車、美食會友，此外，也有車友，散會後當天來回，真的非常瘋狂。

楊姓哈雷騎士還說，除了吃遍全台特色美食之外，也用快閃活動來促進地方經濟。

至於為何這次快閃活動會選在萬丹阿慧飯湯，車友表示，每次快閃據點，都是由在地車友或朋友推薦，以地方特色美食為主，而飯湯是屏東特有美食，因此這次特地來南部閃聚。