登革熱流行期 楊明州率隊高市環境大掃蕩

時序進入高溫多雨的登革熱流行期，桃園日前爆發本土登革熱群聚病例，高雄市代理市長楊明州今天率隊到三民區，展開10里聯合登革熱環境大掃蕩，並呼籲市民須落實清除孳生源。

高雄市政府指出，近來午後雷陣雨導致戶外容器或低窪地容易孳生病媒蚊，楊明州率領跨局處防疫團隊及鄰里志工今天上午於鼎金國中誓師，針對三民區「灣」字輩里別及本和、本文里共10里發動社區環境大掃蕩動員，執行地毯式孳生源清除工作。

楊明州表示，近日桃園市發生登革熱群聚病例，為防範登革病毒入侵高雄市，市府防疫團隊持續針對自東南亞入境居家檢疫對象的國際移工及外籍人士，進行登革熱篩檢，累計執行744人，並針對其居家檢疫的防疫旅館及周遭社區加強孳生源清除與病媒蚊密度監測。

高雄市衛生局等防疫團隊近日進行社區病媒蚊密度調查時，查獲多處桶缸盆甕、花器底盤及帆布等積水處，孳生病媒蚊，楊明州再呼籲市民一定要落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源工作。