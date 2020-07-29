高雄翰品酒店阿華師率隊「義煮」　溫暖星兒的心與胃

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
這場與星星兒有約的公益無宴，結合從菜園到餐桌的食農教育。記者王昭月／攝影
這場與星星兒有約的公益無宴，結合從菜園到餐桌的食農教育。記者王昭月／攝影

出身貧家的高雄翰品酒店主廚「阿華師」江進華，幼年過過苦日子，很能體會困苦的心境，今天他帶著飯店團隊前往位在高雄田寮區的「星星兒的家」，以一手好廚藝大鍋炒出美味料理，溫暖了家園裡身心障礙著的心與胃。

田寮「星星兒的家」專門安置極重度成人自閉患者，「阿華師」的團隊不辭遠途前進偏鄉，以共廚、共食、共拾的「公益午宴」，傳遞雲朗觀光集團執行長張安平推動的「互助、共好」理念。

阿華師說，他出身貧民家庭，小時候過了一段苦日子，很能體會困苦人士的需求，藉這次「義煮」活動，希望能與星星兒之家的孩子多些互動，「這些孩子的父母未來如果不在了，他們會很辛苦」！

這場「公益午宴」也結合從種子到餐桌的食農概念，一早，飯店人員就跟著星兒們到菜園採摘新鮮的地瓜葉，有些星兒則是在廚房跟著煮飯、切菜，他任看著阿華師一雙手剝、切、拍，忙個沒停，都流露好奇眼神。沒多久，大廚就端出色香味俱全的鮮筍湯、煎雞塊、甜醋魚、炒時蔬、仙草冰，藝出，大家食指大動。

星兒社會福利基金會的林美淑董事長說，家園裡成人自閉症患者，有溝通表達障礙、固著性強，情緒行為也不同，照顧上特別不易，這次翰品酒店的阿華師團隊以義煮行動送暖心，相信能為社會產生更多的正向能量。

高雄翰品酒店主廚「阿華師」前進高雄田寮區星星兒的家「義煮」送愛。記者王昭月／攝影
高雄翰品酒店主廚「阿華師」前進高雄田寮區星星兒的家「義煮」送愛。記者王昭月／攝影

患者 自閉 酒店

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