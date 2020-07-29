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探索夢號跳島返港 林右昌：與澎湖、連江洽談套裝遊程

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「探索夢號」跳島遊程搭載1200多名旅客跳島遊4天後，今天上午近11時返回基隆港。記者游明煌／攝影
「探索夢號」跳島遊程搭載1200多名旅客跳島遊4天後，今天上午近11時返回基隆港。記者游明煌／攝影

「探索夢號」跳島遊程搭載1200多名旅客跳島遊4天後，今天上午近11時返回基隆港，旅客多表示滿意，還指有出國感覺，市長林右昌也是旅客之一，林右昌說，此行帶著市府主管參與行程，並與澎湖、連江縣府洽談套裝遊程，把基隆市的觀光旅遊能量向外連結，展開嶄新的觀光方式。

林右昌說，跳島旅遊對於基隆港、市都是一大讓人振奮的喜訊，可以把基隆市的觀光旅遊能量向外連結，這幾天他與澎湖縣及連江縣政府洽談各種套裝遊程，例如前一天就可以到基隆來，享受各種優惠遊程，這次在船上許多人也都對於這樣的遊程表示肯定，也認為展開一種嶄新的觀光方式。

至於這次遊程中有人抱怨接駁問題，林右昌認為，可能是理解的落差，基隆港可以讓郵輪直接開到市中心，但畢竟全世界像基隆這樣得天獨厚的港口不是很多，包括在地中海或是加勒比海，都經常會透過接駁方式讓旅客前往許多秘密景點，這次前往澎湖縣及連江縣，接駁也都相當順利，並沒有太大的問題。

吳姓男遊客說，行程安排和飲食都不錯，下次還想再來玩，有出國的感覺。廖姓女遊客說，整體感覺還不錯，防疫也都做得很好。

「探索夢號」跳島遊程搭載1200多名旅客跳島遊4天後，今天上午近11時返回基隆港。記者游明煌／攝影
「探索夢號」跳島遊程搭載1200多名旅客跳島遊4天後，今天上午近11時返回基隆港。記者游明煌／攝影
「探索夢號」跳島遊程搭載1200多名旅客跳島遊4天後，今天上午近11時返回基隆港。記者游明煌／攝影
「探索夢號」跳島遊程搭載1200多名旅客跳島遊4天後，今天上午近11時返回基隆港。記者游明煌／攝影
「探索夢號」跳島遊程搭載1200多名旅客跳島遊4天後，今天上午近11時返回基隆港。記者游明煌／攝影
「探索夢號」跳島遊程搭載1200多名旅客跳島遊4天後，今天上午近11時返回基隆港。記者游明煌／攝影

基隆港 林右昌

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