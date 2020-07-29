防範登革熱蠢動 高雄市府滅蚊大會師地毯式消除孳生源

高雄最近高溫多雨，第25周到30周病媒蚊數量監測，高雄市三民區「灣」字輩10個里捕獲的成蚊增幅高達52%，有爆發社區疫情之虞。高雄市政府防範登革熱疫情蠢動，今由代理事長楊明州率防疫團隊及鄰里志工進行環境大掃蕩，針對三民區「灣」字輩里別及本和、 本文共10里地毯式消除孳生源，向登革熱宣戰。

楊明州表示，因應新冠肺炎疫情，中央實施高強度邊境管制，但最近桃園市至7月27日止仍有9例登革熱確診病例，發生群聚疫情。為防範登革病毒入侵高雄，市府持續針對東南亞入境的國際移工及外籍人士等居家檢疫對象進行登革熱NS1篩檢，至今累計執行744人，也在防疫旅館及周遭社區加強孳生源清除及病媒蚊密度監測，嚴防病毒擴散。

高雄市衛生局表示，今年第25周到30周高雄執行高效能捕蚊燈病媒蚊數量監測，三民區灣字輩10個里捕獲的成蚊數量由29隻增至44隻，增幅52%。除此，防疫團隊進行社區病媒蚊密度調查，查獲多處桶缸盆甕、花器底盤及帆布等積水容器孳生病媒蚊。

另高市衛生局也查獲多處市場高處的屋簷溝孳生斑蚊幼蟲，提醒市民平時應定期檢查屋簷排水槽，移除淤泥及雜草，保持落水孔暢通，年久失修的屋簷排水槽則應修繕或移除，避免積水而產生病媒蚊。民眾萬一出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知近期旅遊史、活動史、職業史，前往高風險環境務必作好防蚊措施，保護自己也保護他人。