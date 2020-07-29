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遭對手指控在圍棋比賽拉票 陳其邁陣營：抹黑

中央社 / 高雄29日電

遭對手指控律師連立堅在一場圍棋比賽為民進黨高市長補選參選人陳其邁拉票，陳其邁競選團隊發言人邱俊憲今天說，連立堅在競總無輔選幹部職稱，他譴責遭以這種方式抹黑、胡亂指控。

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁競選總部發言人鄭照新昨晚爆料，自稱陳其邁陣營副總幹事連立堅，6月28日在市府補助的打狗盃圍棋比賽，公然向民眾尋求支持陳其邁，他痛批連立堅違反行政中立，打著市府名號，行強迫拉票之實，有變相賄選嫌疑。

邱俊憲接受媒體訪問有關對手指控連立堅在市府補助的圍棋比賽替陳其邁拉票，他表示，連立堅沒有競選總部任何的輔選幹部職稱；圍棋協會是高雄市獨立運作的民間團體，跟選戰與陳其邁沒有關係。陳其邁對於這些團體，未來在當選市長後要如何協助，這在競選過程裡都是很自然地去表達希望爭取這些團體的支持。

邱俊憲指出，連立堅並不是陳其邁競選總部委任的副總幹事。根本沒有所謂的期約賄選這樣的事，國民黨根本是抹黑、造謠、胡亂指控，不要為了選舉，什麼荒謬的話都講得出來。

對手以這樣子抹黑、造謠、胡亂指控的方式，邱俊憲表示譴責，並指出以不存在的事情指控陳其邁陣營有期約賄選，國民黨要道歉。

陳其邁 圍棋 賄選

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