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「三不管」恆春出火景區 國防部長裁示土地移撥縣府

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮「出火」風景區因地底冒出的天然氣形成火焰而聞名，是觀光客必遊景點之一，卻成為「三不管」景點，衍生遊客進入火源區烤爆米花等旅遊亂象。記者潘欣中／翻攝
屏東縣恆春鎮「出火」風景區因地底冒出的天然氣形成火焰而聞名，是觀光客必遊景點之一，卻成為「三不管」景點，衍生遊客進入火源區烤爆米花等旅遊亂象。記者潘欣中／翻攝

屏東縣恆春鎮「出火」風景區因地底冒出的天然氣形成火焰而聞名，是觀光客必遊景點之一，墾管處前年劃出國家公園範圍後，土地歸還國防部，但軍方考量緊鄰實彈射擊訓練場，遲未移撥縣府，形成「三不管」，衍生烤爆米花、放煙火等旅遊亂象；立委周春米與民進黨團總召柯建銘24日邀相關單位在立法院協調，國防部同意將無償撥用縣府管理。

周春米表示，「出火」是遊客和學生畢旅的熱門景點，墾管處劃出後，國防部暫將土地委由縣府管理，但因管理權責上的模糊與法規限制，管理上始終綁手綁腳；如從停車場通往景區的木棧道已經年久失修，凹凸不平，但由於實戰射擊訓練場周遭限建的問題，始終無法做整修，在硬體設施外，當地有人長期販賣烤爆米花，遊客帶入火源區烤玉米或烹飪，入夜後放煙火等亂象，產生安全疑慮卻無法可管。

屏東縣長潘孟安認為，由軍方委託由縣府管理的模式，縣府雖然努力配合，但因缺乏法源依據，對這些亂象僅能以社維法或消防安全法規做處理，若國防部直接撥用予縣政府，由縣政府依程序將出火劃設為「觀光地區」，制訂管理辦法，對於「出火」的發展和管理維護一定是正面的幫助。

周春米說，國防部長嚴德發回應過去基於實彈射擊的安全考量，所以土地一直無法移撥給縣府，只能以委託管理的模式處理，但出火觀光人數日漸增多，且演訓實彈射擊每年不過50天上下，應用更積極的模式去做管理， 部長當場裁示把出火周遭土地無償撥用縣府；國防部前天與縣府人員到現地會勘， 允諾半年內完成移撥程序。

縣府交通旅遊處表示，土地撥用後，觀光地區管理辦法將配合三軍聯訓基地的需求做修訂，兼顧國防演訓與發展觀光所需， 未來規畫為地質景觀公園，設置不讓遊客走到地面的賞景木棧道，上方停車場有公廁和伴手禮商店區，現在同樣禁止攤販入內、燒烤、放煙火，將請警方協助勸導取締，也請遊客發揮公德心。

國防部長嚴德發24日裁示將「出火」周遭土地撥用屏東縣政府，國防部前天與縣府人員到現地會勘，表示半年內完成撥用程序。 記者潘欣中／翻攝
國防部長嚴德發24日裁示將「出火」周遭土地撥用屏東縣政府，國防部前天與縣府人員到現地會勘，表示半年內完成撥用程序。 記者潘欣中／翻攝

國防部 屏東縣 墾管處

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