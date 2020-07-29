輔具維修不煩惱 屏東增設輔具便利站、網路預約

屏東縣33鄉鎮市，地理位置南北狹長，有9個原鄉與1個離島鄉，地理環境特性影響服務輸送便利性與可近性，然而輔具是身心障礙者與高齡長輩維持生活自主性與獨立性重要工具，縣府雖建置2處輔具資源中心、9處輔具服務據點，讓輔具服務申請更便利，今年7月起，增設10鄉鎮輔具服務便利站，與網站開通線上服務預約功能，減少輔具需求者或其家屬四處奔波。

屏東縣府社會處指出，縣府建置2處輔具資源中心、9處輔具服務據點及4部輔具服務專車，為克服地理環境，但由於輔具需求量持續提升，為降低區域輔具資源差異不均情形，今年7月起結合相關據點，開設10鄉鎮輔具服務便利站。

社會處指出，結合醫療院所、文建站、身心障礙者社區式日間支持服務據點及失智服務據點等處，在高樹鄉、里港鄉、鹽埔鄉、長治鄉（百合部落）、內埔鄉、萬丹鄉、南州鄉、新埤鄉、新園鄉及琉球鄉等10鄉鎮開辦輔具服務便利站，提供輔具諮詢、回收及媒合等基礎服務，提升輔具需求者及其家庭對輔具資源認識，使需求者透過輔具使用提升生活品質。

住在琉球鄉的阿福伯，他因長期洗腎、身體虛弱，家中僅有由一樣年邁的阿福嬸照顧，阿福伯的助行器日前故障，提出輔具媒合申請，阿福嬸為照顧阿福伯不便坐船到東港鎮上處理，藉由輔具服務便利站在琉球鄉衛生所開辦，阿福嬸就近到便利站領取助行器，免去舟車勞頓，也降低因稍長時間離開阿福伯擔心無人照顧所產生的心理壓力。

為讓輔具服務申請24小時不中斷，輔具資源中心7月起在網站開通線上服務預約，輔具需求者可以即時在網站提出輔具評估、租借、維修、補助等申請，申請人在申請後自行查詢服務進度，減少輔具需求者或其家屬四處奔波或撥打電話情形。