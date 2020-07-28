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會旋轉的高雄大港橋 周末假期夜間要閃亮運轉了

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄港大港橋將自本月31 日起的每星期五、六、日增加夜間7時運轉時段。圖／台灣港務公司提供
高雄港大港橋將自本月31 日起的每星期五、六、日增加夜間7時運轉時段。圖／台灣港務公司提供

高雄駁二藝術特區和蓬萊商港區棧庫群之間的高雄港大港橋，是全台首座水平旋轉橋，7月6 日放以來，每天下午3時都有一次旋轉、閉合時段，台灣港務公司今天宣布，自本月31 日起，每星期五、六、日將增加夜間7時運轉時段，讓民眾得以欣賞大港橋夜間之美。

大港橋在高雄駁二藝術特區和蓬萊商港區棧庫群之間，長110公尺、寬5公尺到11公尺，是全台第一座水平旋轉橋，也是亞洲最長的跨港旋轉橋，台灣港務公司以3.2億元興建，啟用以來深受民眾喜愛，港務公司接到許多人建議，希望開放夜間的運轉，港務公司評估之後，確定本月31日起在周五、六、日的夜間開放旋轉閉合。

高雄港大港橋跨過高雄港第三船渠，可供行人、自行車穿越，每天上午8 時到晚上10時開放，船舶仍可通行橋下船渠航道；橋體每次旋轉及閉合時間各約6分鐘，閉合時可容550人及及自行車通行；從大港橋往返駁二藝術特區和蓬萊商港區棧庫群，比無大港橋時縮短約30分鐘的步行距離。

高雄港 駁二

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