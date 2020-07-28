快訊

輪胎大廠作業員站吃便當顧生產線 雲縣府介入調查

SRC案7罪名成立 馬來西亞前總理納吉被判入獄12年

東港舊港區碼頭20年未整修 周春米邀漁業署會勘解決

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣民進黨籍立委周春米（右）今天邀漁業署會勘東港舊港區豐漁橋周邊泊地碼頭，漁業署副署長林國平允諾近期展開泊地碼頭整修。記者潘欣中／翻攝
屏東縣民進黨籍立委周春米（右）今天邀漁業署會勘東港舊港區豐漁橋周邊泊地碼頭，漁業署副署長林國平允諾近期展開泊地碼頭整修。記者潘欣中／翻攝

屏東縣東港是我國漁業的重鎮，東港鹽埔漁港也是農委會所列第一類漁港，每年漁獲量逾3萬噸，為台灣漁獲出口各地的重要港口； 屏東民進黨籍立委周春米日前接獲漁民陳情，東港舊港區豐漁橋周邊泊地碼頭年久失修，恐造成人員來往的危險，她今天邀漁業署南下會勘，漁業署副署長林國平允諾近期將展開東港舊港區泊地碼頭的整修。

周春米說，東港舊泊區較為老舊，最遠可追溯至日治時代就有船隻停泊，1951年底東港泊區開始施作，1960年完工後使用至今，是相當有歷史的泊區；之後雖經過多次的整修與修建，但中央最後一次對漁港進行整治，也已經將近20年，高頻率使用下，港口的舊泊區碼頭急需整修。

她說， 鹽埔漁港舊泊區現地會勘發現，地面有許多的破損，碼頭老舊也造成一定使用上的危險，從使用情況來看，漁船入港後都會於此卸貨、停泊；據統計，鹽埔漁港共有超過1500艘大小漁船往來進去，作業的漁民眾多，若是因為碼頭老舊而發生意外，後果恐不堪設想。

代表出席的漁業署副署長林國平允諾，安全絕對是第一優先，不能讓漁民的生命財產安全受到威脅，碼頭老舊而有破損，漁業署會負起責任作協助；估計整修舊港區泊地經費要3000萬元，雖然下半年經費可能較吃緊，但漁民的權利優先，漁業署一定會配合辦理，請業管機關於1年內完成相關整修。

屏東縣民進黨籍立委周春米（左）今天邀漁業署會勘東港舊港區豐漁橋周邊泊地碼頭，漁業署副署長林國平允諾近期展開泊地碼頭整修。記者潘欣中／翻攝
屏東縣民進黨籍立委周春米（左）今天邀漁業署會勘東港舊港區豐漁橋周邊泊地碼頭，漁業署副署長林國平允諾近期展開泊地碼頭整修。記者潘欣中／翻攝

東港 漁業署

延伸閱讀

影／屏基出入通道突遭封 立委周春米批：罔顧病患安全

相關新聞

台糖養豬場飄臭40年 居民嗆改建後仍有臭味就關場

台糖屏東縣大響營養豬場一、二場營運40多年來，因採舊式開放式養殖，不時飄散豬屎臭味，成為周邊春日鄉七佳、歸崇、力里村及枋...

小琉球遊客爆量交通亂象多 監警一天開出130張罰單

國內疫情解封後，距本島不到半小時船程的屏東離島小琉球，暑間期湧入大量遊客，上周六一天高達逾萬人登島，出現遊客騎乘機車未戴...

屏東縣公立犬貓中途之家 開放毛爸媽預約免費洗愛犬

屏東縣政府有鑑於收容內犬隻洗澡的需求量大，曾向行政院農業委員會申請補助美容洗澡相關設備，經試用，不僅能有效清洗公立犬貓中...

動物展演福利要保護 屏東縣府邀海生館傳授經驗

屏東縣政府為提升展演動物福利，將於7月31日邀請國立海洋生物博物館專業人員至縣府向各業者傳授申請動物展演相關資訊。此外，...

罷免黃捷行動力 高雄罷捷團體月底送出第一階段連署

高雄市鳳山區發起罷免時代力量高雄市議員黃捷的「鳳山清捷隊」今天上午表示，將在7月31日上午11點30分送罷捷第一階段連署...

台東太麻里金針花綻放迎客囉 警提醒上山勿用導航

台東縣太麻里金針花季預計8月1日登場，不過，目前山區已有3成的金針迫不期待綻放花朵，這幾天不少民眾利用暑假攜家帶眷上山賞...

打通交通動脈 屏市瑞光路延伸通車

屏東市瑞光路延伸開闢工程，歷時2年施工昨天通車，這條道路打通歸來地區交通動脈，連接屏東市東區、南區外環，可分散屏東市區車...

高市議長補選被勸退 黃明太退出民進黨團

高雄市議會本周五舉行議長補選投票，國民黨曾麗燕與民進黨張勝富對決。曾麗燕說，藍營已整合好，有信心過關，民進黨議員黃明太有...

憂收假券、難變現 高屏東攤商拒3倍券

三倍券7月初預購起跑，近來不少民眾持券消費，甚至手上的券已經花光。

水情吃緊 台水澎湖營運所：必要時增加海淡水產量

暑假觀光旺季用水量增加，澎湖縣長賴峰偉關心澎湖水情，今天會見澎湖自來水公司七區管理處澎湖營運所主任呂錦亭。呂錦亭強調，9...

一人照顧四位家人終身不婚 客家妹吳妙珠孝行獲表揚

高雄市杉林區吳妙珠是傳統客家女性，年少為照顧雙親與身心障礙哥哥耽誤終身大事，年近中年又攬下膝下無兒女的二伯父與二伯母照護...

金門驚現粉紅魚池民眾打卡拍照 初判是藻類惹的禍

金門縣古寧頭雙鯉濕地附近養殖魚池變成粉紅色，縣環保局派員了解，初步排除是污染造成，研判應該是藻類色素產生。許多民眾跑來打...

熱門新聞

基隆輕軌完工台鐵不進基隆 謝國樑聲明：嚴重影響通勤

生人迴避！睽違24年 彰邑城隍要暗訪出巡了

影／國旅爆量台東洗滌業缺工 外役收容人支援解人力荒

豪昱、互立傳跳票又欠薪 資方提大解9月14日最後上班日

小琉球遊客爆量交通亂象多 監警一天開出130張罰單

罷免黃捷行動力 高雄罷捷團體月底送出第一階段連署

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。