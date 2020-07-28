東港舊港區碼頭20年未整修 周春米邀漁業署會勘解決

屏東縣東港是我國漁業的重鎮，東港鹽埔漁港也是農委會所列第一類漁港，每年漁獲量逾3萬噸，為台灣漁獲出口各地的重要港口； 屏東民進黨籍立委周春米日前接獲漁民陳情，東港舊港區豐漁橋周邊泊地碼頭年久失修，恐造成人員來往的危險，她今天邀漁業署南下會勘，漁業署副署長林國平允諾近期將展開東港舊港區泊地碼頭的整修。

周春米說，東港舊泊區較為老舊，最遠可追溯至日治時代就有船隻停泊，1951年底東港泊區開始施作，1960年完工後使用至今，是相當有歷史的泊區；之後雖經過多次的整修與修建，但中央最後一次對漁港進行整治，也已經將近20年，高頻率使用下，港口的舊泊區碼頭急需整修。

她說， 鹽埔漁港舊泊區現地會勘發現，地面有許多的破損，碼頭老舊也造成一定使用上的危險，從使用情況來看，漁船入港後都會於此卸貨、停泊；據統計，鹽埔漁港共有超過1500艘大小漁船往來進去，作業的漁民眾多，若是因為碼頭老舊而發生意外，後果恐不堪設想。