黃金城視察金門牛疫情 生鮮管制解除再等等

金門縣動植物防疫所今天指出，全縣已完成牛結節疹疫苗施打的牛隻超過8成；行政院農委會副主委黃金城表示，金門生鮮牛肉能否解除銷台管制，將在監測和風險評估分析後決定。

金門縣日前發生牛結節疹動物疫災，在農委會協調，歐盟贈與台灣1萬劑疫苗22日晚間送達金門，縣內在養牛隻6282頭自23日起施打。

黃金城及防檢局副局長徐榮彬等人今天到金門了解疫情概況與縣府防疫作為。一行人先到畜產試驗所查看牧場內蚊蠅防除作業，包含掛設捕蚊燈、黏蠅蚊板和消毒工作；隨後轉往防疫所聽取簡報。

黃金城指出，這次牛結節疹疫苗施打將遵照世界動物衛生組織（OIE）建議至少施打2-3年，並視外部風險條件調整。他並指示防檢局，將金門縣既有每年施打2劑口蹄疫苗，以及後續每年施打1劑牛結節疹疫苗規劃，提送專家會議討論口蹄疫苗是否可更為每年施打1劑，及可否併牛結節疹疫苗同時施打。

對於案例牧場移動管制解除時程，以及生鮮牛肉何時解除銷台管制；黃金城表示，將進行相關監測調查、風險評估分析，並提送專家會議討論後續方向。

防疫所所長林政道簡報說明，自7月初發生牛結節疹後，在養牛戶及施打疫苗工作團隊3所大學獸醫師生、縣內及台灣4個地方防疫機關合作下，到昨天全縣已完成5142頭牛隻疫苗施打，完成率達81.86%。

林政道指出，病媒防治是控制疾病的重要環節，除了防疫所定期到港埠消毒，各鄉鎮公所清潔隊也協助到養牛場周邊進行環境消毒，已完成240場次，後續由陸軍金門防衛指揮部和環保局外包廠商協助環境消毒。

防疫所表示，牛結節疹只感染牛，非人畜共通傳染病，發生率介於10%-20%之間，死亡率通常為1%-5%，施打疫苗為現行控制牛結節疹最佳方法，為了儘快完成縣內所有在養牛隻疫苗施打，請養牛戶配合施打。