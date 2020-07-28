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台糖養豬場飄臭40年 居民嗆改建後仍有臭味就關場

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
台糖屏東縣大響營畜殖養豬場一、二場營運40多年來，因採舊式開放式養殖，不時飄散豬屎臭味，成為周邊春日鄉七佳、歸崇、力里村及枋寮鄉玉泉村民的日常生活噩夢。記者潘欣中／攝影
台糖屏東縣大響營畜殖養豬場一、二場營運40多年來，因採舊式開放式養殖，不時飄散豬屎臭味，成為周邊春日鄉七佳、歸崇、力里村及枋寮鄉玉泉村民的日常生活噩夢。記者潘欣中／攝影

台糖屏東縣大響營養豬場一、二場營運40多年來，因採舊式開放式養殖，不時飄散豬屎臭味，成為周邊春日鄉七佳、歸崇、力里村及枋寮鄉玉泉村民的生活噩夢， 為捍衛呼吸權，原住民立委伍麗華和春日鄉長柯自強今天召開協調會，台糖表示改建工程下月決標後，預定2年半完工；但村民對無臭的未來仍有疑慮，柯自強以舉手表決方式通過「改建後若仍有臭味，將要求關場」決議。

台糖南州糖廠大響營養豬場一、二場各飼養約1.7萬頭，豬屎臭味引發的環境汙染議題，成為地方揮之不去的噩夢；柯自強說，廿多年來，縣環保局屢屢開罰仍不見改善，族人每年都在部落會議表達不滿，蔡英文總統日前視察最新式的台糖東海豐畜牧場，指示台糖須加速改善畜牧場汙染作為，喜見大響營改善投資計畫目前進入縣府複審程序，「終結養豬汙染空氣惡名，就差一哩路！」

原住民立委伍麗華和柯自強今天在力里村民活動中心邀集相關單位召開協調會；伍麗華說，台糖已編列107.4億元預算辦理「農業循環豬場改善投資計畫」，全國共有包括大響營養豬場在內的16場，改建為負壓水簾高床式畜舍，讓人期待，對改建期間和轉型後近百名受雇族人的工作權，台糖應同步輔導轉型，至於敦親睦鄰補償機制，台糖應在豬場完工前提出具體回饋辦法。

台糖代表說，這次大響營養豬場的設備升級，甚至比台糖東海豐畜牧場還先進，改建工程下月決標後，預定2年半完工，重建期間受雇族人若失去工作權，會盡最力量輔導轉型；柯自強說 基於國家產業升級、促進在地就業、環保兼顧的核心價值，歡迎國內優質企業進駐造福地方發展，但族人對豬場改建後仍心存疑慮，最後以舉手表決方式通過「改建後若仍有臭味，將要求關場」決議。

台糖屏東縣大響營畜殖養豬場一、二場營運40多年來，因採舊式開放式養殖，不時飄散豬屎臭味，成為周邊春日鄉七佳、歸崇、力里村及枋寮鄉玉泉村民的日常生活噩夢。記者潘欣中／攝影
台糖屏東縣大響營畜殖養豬場一、二場營運40多年來，因採舊式開放式養殖，不時飄散豬屎臭味，成為周邊春日鄉七佳、歸崇、力里村及枋寮鄉玉泉村民的日常生活噩夢。記者潘欣中／攝影
原住民立委伍麗華（左起）和春日鄉長柯自強今天在力里村民活動中心邀集相關單位召開協調會，族人在會場掛上「堅決捍衛部落族人呼吸權」的訴求標語。記者潘欣中／攝影
原住民立委伍麗華（左起）和春日鄉長柯自強今天在力里村民活動中心邀集相關單位召開協調會，族人在會場掛上「堅決捍衛部落族人呼吸權」的訴求標語。記者潘欣中／攝影

養豬場 伍麗華

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