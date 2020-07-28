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李眉蓁提教育政見 續推韓國瑜滿天星計畫雙語教育

中央社 / 高雄28日電

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天出席教育政見說明會時表示，將延續前市長韓國瑜提出的多項教育政策，包括滿天星計畫、雙語教育、安心餐券等，盼以教育作為最廉價國防。

李眉蓁今天出席高雄市教師職業工會主辦的教育政見說明會，提出增設公立及非營利幼兒園、設置逆滲透飲水機，並延續韓國瑜校園冷機雙機、雙語教育、安心餐券及新住民教育等教育政策，希望透過最廉價的國防，提升高雄競爭力，避免孩子成為井底之蛙。

針對高雄市教師職業工會改善特教師生比等6大訴求，李眉蓁回應，這些訴求主要是錢的問題，她並提到行政院長蘇貞昌日前承諾補助高雄4000億元建設，「若總統蔡英文跟蘇院長站在這裡，這些問題都可以解決」。

至於是否延續韓國瑜推出的海外進修學習「滿天星計畫」，李眉蓁會後接受媒體聯訪表示，小孩一定要跟國際接軌，所以好的政策會繼續推動，也尊重民進黨對手陳其邁想暫停滿天星及太平島挖石油計畫。

另外，陳其邁承諾自己若當選，未來兩年路會鋪得比韓國瑜好，李眉蓁則認為，說的比做的容易，希望陳其邁不要說一口好話。

對於剛出爐的TVBS民調明顯落後於陳其邁，她也說會按照原本規劃的步驟前進，這幾天發生這麼大的風波，陳其邁的民調也跟之前差不多，希望未來回歸正常選舉，不要造謠抹黑。

韓國瑜 陳其邁 李眉蓁

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