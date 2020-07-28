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陳其邁：路平會參考東京道路品質標準

中央社 / 高雄28日電

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁曾說他的路平一定會比前市長韓國瑜更好，今天加碼表示，未來會參考東京道路標準施作，至於摩天輪計畫等要全面檢討，如果前朝政策不好就打掉重練。

陳其邁今天由立委賴瑞隆及市議員邱俊憲等人陪同參訪高雄數位內容產業並與業者座談，他會前接受聯訪談到路平及市府延續性政策的問題做了上述回應。

陳其邁接受網紅「志祺七七」訪問談到路平宣示「陳其邁的路平一定會比韓國瑜的路平更好且耐用」。他今天說明，高雄有些路是大卡車、貨櫃車頻繁輾壓致路面破損嚴重；要解決路況不是只有鋪柏油，還必須改善路面結構等，如果遇到一些大貨車等頻繁輾壓的路段，可能要用水泥、鋼筋再做路面的加強再鋪設。

他說，未來的道路鋪設要參考東京的道路品質標準，鋪設馬路要有一套完整的sop標準，由一名副市長督導，他說「我是很龜毛的人」，所以道路品質要求一定會做通盤檢討並提升品質。

談到政策的延續方面，陳其邁指出，校園冷氣機部分，他於2018年參選時就有提出政見，未來要以靈活的手段結合光電並智慧化進行冷氣裝設並結合綠建築、綠電及科技運用以提高效能等。

記者提問有關愛情摩天輪及送大學生出國的滿天星計畫是否延續？陳其邁表示，「上任後會對整個政策做檢討、盤整」。

他說「我不喜歡喊口號、政策一定要務實可行」，未來會以有限的資源做最大的效用並推動經濟發展，推動建設也要解決空汙問題，「不能想到什麼就做什麼」，過去韓國瑜說要挖石油等天馬行空的政策，有一些韓國瑜上任後也知道推動不太下去，陳其邁說要全面檢討。

被問到摩天輪是否沒希望了？他表示，要再做整體評估，因為有些產業是民間做的事情，有一些是政府提供好的環境或土地或都市設計規劃等。他說8月15日之後會全面檢討，「如果是好的政策，我可以做得更好並用更高標準提升品質，假如不具可行性、不切實際就打掉重練」。

陳其邁也透露將安排和館長直播，肯定館長對很多政策和方向有自己的看法也很犀利，他要去請益就教。

陳其邁今天座談的對象包括夢想動畫創辦人林家齊等人，他聽取業者有關數位內容產業發展現況及未來推動產業的建言。

對於陳其邁說路平會做得比韓國瑜好，國民黨市長參選人李眉蓁回應，說的比做的容易，盼陳其邁不要只是說一口好話，她說如果當選市長，會延續韓國瑜的政策做下去。

韓國瑜 陳其邁

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