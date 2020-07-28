屏東縣公立犬貓中途之家 開放毛爸媽預約免費洗愛犬

屏東縣政府有鑑於收容內犬隻洗澡的需求量大，曾向行政院農業委員會申請補助美容洗澡相關設備，經試用，不僅能有效清洗公立犬貓中途之家內所有犬隻，目前也開放毛爸媽們預約至收容所美容區替愛犬免費自助洗澡和吹毛。

近來天氣高溫潮溼，為避免屏東縣公立犬貓中途之家內所收容的犬隻毛髮打結及體臭等問題，因此，收容所內志工每隔1至2周，就必須分批幫每隻犬隻洗澡。

有鑑於收容的犬隻洗澡的需求，過去屏東縣政府向行政院農業委員會申請補助美容洗澡相關設備，其中，大型升降洗澡台讓大型犬隻不用靠人力，即可讓犬隻站上洗澡台，也讓犬隻有足夠空間站立而不感侷促。

屏東縣公立犬貓中途之家指出，這類工作台面，不僅有助於清洗犬隻，也能透過升降功能，幫沖洗完的犬隻，安置在升降美容桌上吹水、擦乾及梳整廢毛，最後再讓犬隻進入烘箱，把毛髮完全烘乾，以免造成犬隻不適與生病。

相關美容與洗澡設備，經公立犬貓中途之家中所收容的犬隻使用過後，近期開始開放美容洗澡區，讓毛爸媽能帶著愛犬，至公立犬貓中途之家免費幫愛犬洗澡與吹毛。

公立犬貓中途之家叮嚀民眾，每隻狗的膚質不同，為顧及個別衛生，現場不提供洗劑、擦澡巾及防水圍裙，各位毛爸媽們，帶毛小孩來體驗時，一定要自備親洗相關用品。