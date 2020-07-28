動物展演福利要保護 屏東縣府邀海生館傳授經驗

屏東縣政府為提升展演動物福利，將於7月31日邀請國立海洋生物博物館專業人員至縣府向各業者傳授申請動物展演相關資訊。此外，除展演動物福利，縣府為管控犬貓登記與流浪犬貓源頭減量，將於8月在屏東縣內不同鄉鎮舉辦免費絕育、寵物植入晶片等服務。

近幾年動物福利開始受重視，提升展演場所的動物福利，已是國際社會的發展趨勢。目前動物展演營業項目須依「動物保護法」及「動物展演管理辦法」申請許可才能舉辦。

根據屏東縣政府統計，目前屏東縣預計有13家休閒農場或其他有相關動物展演場所，由於申請內容複雜，且許多休閒農場面臨轉型困境，造成申請動物展演許可遇到困難。

由於屏東縣內展演動物業者眾多，屏東縣政府為輔導各業者依法辦理相關規定及促進展演動物福利，將於7月31日及9月7日邀請國立海洋生物博物館專業人員至縣府向各業者傳授申請展演資格與經驗。

屏東縣政府表示，為了讓業者熟悉相關規定及如何撰寫營運計畫書，將邀請屏東縣內相關展演動物的業者參與講習，期盼能透過經驗交流與法規宣導，以增進動物福利。

除展演動物福利，縣府為管控並建立完整寵物登記管理制度，以及流浪犬貓源頭減量，縣府協同新長庚動物醫院、當地鄉公所辦理混種犬貓免費絕育、寵物晶片植入、寵物登記三合一活動。

響應活動的民眾須先閱讀相關注意事項：

1、限戶籍為屏東縣，年滿20歲民眾。

2、每個人限4隻 。

3、要帶身分證及身分證正反面影本1份。

4、接受絕育犬貓必須打寵物晶片，有飼主之犬貓必須辦理登記，流浪犬貓得以剪耳替代寵物登記，如已植入過晶片請攜帶證明。

5、公母犬貓皆可參加絕育，每場限額25隻，原則採事先報名，現場報名者需待預約者未到並視狀況予以候補。

6、貓請務必使用外出籠，不可用抱或是牽繩；犬隻請用牽繩，以免現場因突發狀況造成走失或意外。

7、手術排定時間前12小時一定要禁食，只可補充少量水分。

8、請自行攜帶保暖、巾、被、為術後的犬貓保暖 。

9、未滿4個月齡之犬貓、產後未滿2.5個月內犬貓、超過25公斤大型犬、及現場經獸醫判斷不適合辦理手術者不受理報名。