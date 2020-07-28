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台東太麻里金針花綻放迎客囉 警提醒上山勿用導航
台東縣太麻里金針花季預計8月1日登場，不過，目前山區已有3成的金針迫不期待綻放花朵，這幾天不少民眾利用暑假攜家帶眷上山賞花。遊客直呼「好漂亮」。
「山頭上的金針已開花了。」張姓農民說，目前主要花開集中在忘憂谷和雙乳峰山區，已有3成已經開花，旅遊服務中心附近的金針預計在8月初開始陸續綻放。
太麻里金針山栽種約50公頃金針，每年7月中旬到9月初是金針花期，去年及今年因未受颱風影響，加上氣候適宜，花況預估開得很好，目前約有7成金針含苞待放。
海拔1150公尺的忘憂谷及1340公尺的雙乳峰山區率先開花，黃澄澄花海隨風搖曳，好像在向遊客招手說「歡迎光臨金針山」，得知花況的民眾紛紛上山搶先賞花。
「越往高山爬，花開的越漂亮！」來自高雄黃姓遊客說，雙乳峰一帶金針開的很漂亮，全家人拍了很多照片和親友分享，今年花賞到了，也吃了炸金針。
太麻里警方提醒遊客因山區道路狹窄，通往忘憂谷至雙乳峰的環山道路為單行道，務必遵行指示方向行駛，另山區產業道路多，上山盡可能不要使用衛星導航避免迷航。
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