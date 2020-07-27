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打通交通動脈 屏市瑞光路延伸通車

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣報導
屏東市瑞光路延伸開闢工程昨舉行通車典禮。 記者劉星君／攝影
屏東市瑞光路延伸開闢工程昨舉行通車典禮。 記者劉星君／攝影

屏東市瑞光路延伸開闢工程，歷時2年施工昨天通車，這條道路打通歸來地區交通動脈，連接屏東市東區、南區外環，可分散屏東市區車流，提升道路網絡完整性，對屏東市區發展是利多。

縣長潘孟安說，瑞光路起點省道台3線經台27線、台24線再接台1線，是屏東市大外環道路系統，新闢延伸路段開通後，可紓解台1線（和生路）車流，也讓歸來、頂柳仔林、公館以及萬丹社皮等居民有更便捷交通。

屏東市民代表吳漢霖說，歸來地區到公館以往要繞到屏東市區，至少10分鐘車程，道路開闢延伸，路網更便捷，1分鐘車程就可抵達。

昨天通車典禮由潘孟安、內政部次長邱昌嶽、營建署長吳欣修共同主持，屏東市代理市長程清水、立委周春米、蘇震清也出席，一行人騎自行車通行該路段，宣告正式通車。

潘孟安說，感謝沿線133名地主配合與支持，才能打通這條交通動脈，期待營建署持續支持串聯189縣道的道路開闢，讓市區交通網絡更完善。

屏東 潘孟安 萬丹

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