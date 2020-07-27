水情吃緊 台水澎湖營運所：必要時增加海淡水產量

暑假觀光旺季用水量增加，澎湖縣長賴峰偉關心澎湖水情，今天會見澎湖自來水公司七區管理處澎湖營運所主任呂錦亭。呂錦亭強調，9月底前供水穩定，必要時適度增加海淡水產量。

呂錦亭表示，目前澎湖本島每日用水量約3萬4000噸，各水庫出水量約7000噸，海水淡化廠供水量達1萬7500噸，其餘由深井水調配供應；若水源不足，自來水公司將適度增加海淡水產量。

呂錦亭指出，部分零星缺水住戶因管線老舊或接水點阻塞，已協助住戶解決，並列入管線汰換計畫。此外，少數民宿未設置儲水設施，建議民宿業者增設儲水設施及改善水塔配置，並鼓勵遊客節約用水。

另外，民眾家戶如果暫時缺水，水公司將協助安排水車配送，自來水公司澎湖營運所已從高雄調度水車因應。