魯凱族耆老80歲杜忠勇 獲榮譽步道師

屏東魯凱族和排灣族的家屋及步道是族人以頁岩和板岩疊砌而成，傳統砌石工法隨著現代化不斷演變，擁有並傳承砌石傳統技術的屏東霧台鄉80歲杜忠勇獲第2屆榮譽步道師殊榮。

杜忠勇由屏東科技大學森林系社區林業研究室向台灣千里步道協會推薦，獲選第2屆榮譽步道師。

80歲的杜忠勇是霧台鄉魯凱族阿禮村人，自10歲開始隨父親及部落長輩工作，從旁觀察學習，已累積約70年的砌石板經歷。

帶領研究室的森林系教授陳美惠表示，莫拉克颱風時，阿禮村的聯外古道及一些聯絡道路都崩壞，杜忠勇帶著族人利用傳統砌石工法，疊砌頁岩及板岩，把步道搭建出來。

根據社區林業研究室紀錄杜忠勇砌石工法，石板取得與疊砌相當不易，須從河床邊的「採石場」以鋤頭、鐵撬挖掘板、頁岩，並挑選岩石紋路節理分明、平均者，用鐵鎚與鐵鍬鑿成所需大小、厚薄。

接著再將這些重達20公斤以上的石板一一搬回部落；疊砌時更須考慮斜坡上水流沖刷及土石滑落的問題，依照整地的設計讓石板擺放呈現內低外高，確保在經過長期踩踏之後，仍可有效防止步道向下坡平行傾斜而造成石板滑落、崩毀。

陳美惠表示，目前在魯凱族擁有傳統石板疊砌工法技術的耆老已不多，杜忠勇是其中之一，中央山脈南部擁有大量頁岩及板岩結構，因此屏東的魯凱族和排灣族就地取材，發展出特殊的石板文化，兩族的石板疊砌方法又有小小的不同。

陳美惠表示，杜忠勇也是阿禮部落的傳統獵人，常在部落裡授課傳授狩獵、砌石板屋與步道等傳統文化技術，所擁有的傳統砌石技術及豐富經驗，是現在難得的瑰寶。

霧台鄉長杜正吉表示，砌石板是原住民生活所必須擁有的技能，家屋和步道都用石板疊砌而成，材料隨手就地所得，隨著時代的腳步，現在有仿頁岩、仿花崗岩，還有現代建築技術，都已經逐漸融入到現代原住民的建築裡，部落裡有藝術家正在紀錄傳統砌石工法，完成後，鄉公所將會協助保存。