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一人照顧四位家人終身不婚 客家妹吳妙珠孝行獲表揚
高雄市杉林區吳妙珠是傳統客家女性，年少為照顧雙親與身心障礙哥哥耽誤終身大事，年近中年又攬下膝下無兒女的二伯父與二伯母照護工作，20年歲月全在照顧臥床家人，長年「一人顧四人」，堅持不請外籍看護，堅忍不拔的個性贏得鄰里讚賞，獲得「全國孝行楷模獎」。
高雄市府舉辦109年孝行獎選拔，十名獲獎者中有三位來自杉林區，一人獲得內政部全國孝行楷模獎，下月北上接受表揚。今年55歲的吳妙珠出生於客庄傳統家庭，家中有三兄妹，吳妙珠排行老二、自幼品學兼優，但兄長因發高燒導致智能不足，選擇就讀職校提早進入職場賺錢養家。
吳妙珠半工半讀完成專科學業，且苦讀考上公職分發至學校擔任幹事，不料父親辭世、弟弟工作不穩定，媽媽又跌倒癱瘓在床，膝下無子女的二伯父與二伯母陸續罹患重病，家人一個個倒下，吳妙珠一併攬下照護重責。
「因為是家人，再累也要堅持」吳妙珠說，為照顧家人調職到鄰近住家的美濃福安國小上班，中午可以請假回家幫照服員協助媽媽吃飯，感謝政府的長照2.0政策，讓她能獲得喘息空間，上月媽媽以高齡84歲辭世，心中難過但沒有遺憾。
杉林區長劉德旺說，「千書萬典，孝義為先」，吳妙珠為家人犧牲奉獻，精神令人感佩。此外，許倍綾照顧公公、爺爺、先生直到離世，現在又接著照顧婆婆與百歲奶奶，以及照顧小兒痲痺媽媽的王賢貴，許、王兩人的孝行同樣令人感動。
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