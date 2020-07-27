屏東縣瑪家紅藜飄香 全國紅藜親善公主選拔大賽

紅藜是屏東縣原鄉特色農作物，又以瑪家鄉種植最多66公頃，占屏東縣一半，瑪家鄉推動紅藜產業開發，鄉公所舉辦第二屆全國紅藜親善公主選拔大賽，帶領大家認識紅藜產業，決賽在8月14日在瑪家國中登場。

瑪家鄉公所指出，今年有20名佳麗報名參加，歷經兩次培訓課程後，有12名佳麗通過晉級，將在8月14日舉行決賽。參選紅藜親善公主之一的邱宇芯來自瑪家鄉涼山村，她說，參選是給自己成年後的一個挑戰，家中也有種植紅藜，紅藜也是原住民傳統作物，讓大家認識紅藜產業。

屏東縣種植紅藜面積128公頃，瑪家鄉有66公頃，紅藜（北排灣族語dulis）是瑪家鄉特色產業及傳統作物之一，對鄉民而言具有共同傳統記憶，也是原住民特殊傳統作物主食之一，排灣族與魯凱族釀製小米酒所需酒麴發酵用的原料。

瑪家鄉是紅藜的故鄉也是屏東縣紅藜主要生產地區，鄉長梁明輝說，推動原鄉特有產物紅藜，藉由紅藜的生產、開發、傳統文化及觀光價值，來帶動瑪家鄉紅藜與觀光產業同步發展、提振原鄉觀光產業。

瑪家鄉公所指出，鄉內栽種均遵守無毒有機，都有通過檢驗合格，有參加產銷班及協會組織農民，大都有與廠商或公司簽契作合約，賣價也穩定。

瑪家鄉公所指出，為提升「瑪家紅藜」的產品價值與多元開發，努力堅持無毒有機栽種，嚴格管控品質，與生技公司、工研院及大學相關科系合作，提高紅藜產量及品質，研發各項新產品；為幫助農民行銷紅藜，公所也向農民收購合格紅藜總收1947台斤，並委託鄉內雜糧產銷班代工成伴手禮，部分分送到學校營養午餐及文健站的午餐。

研發出與紅藜相關各式產品包括，紅藜養生飲、紅藜酵素、紅藜手工皂、紅藜水嫩面膜、紅藜小米雜糧餅、紅藜茶、紅藜奶茶、紅藜地瓜酥、紅藜手工餅乾、紅藜麵及三色藜米等，行銷瑪家鄉。

紅藜公主選拔大賽網址：https://forms.gle/vcd3R3u78yJzkHuJ9