金門驚現粉紅魚池民眾打卡拍照 初判是藻類惹的禍

金門縣古寧頭雙鯉濕地附近養殖魚池變成粉紅色，縣環保局派員了解，初步排除是污染造成，研判應該是藻類色素產生。許多民眾跑來打卡拍照，直呼池水變成粉紅色，很浪漫。

位於金門縣金寧鄉古寧頭雙鯉濕地附近的一處鹹水養殖魚池，最近突然變色，隨著太陽光線強弱而呈現不同程度的紅色。

金門縣環保局表示，環保局人員到現場觀察，發現附近並沒有污染源排入池塘中，暫時排除是污染造成。環保局長楊建立表示，近來金門高溫炎熱，而且許久未下雨，導致藻類快速增生；以前金湖水庫、下湖人工湖等湖泊也曾經發生過類似現象。

本地專家指出，乾旱或降雨不足，太陽日照蒸發作用讓水體鹽分提高，水中有些嗜鹽藻類會大量繁殖，光合作用產生β-胡蘿蔔素讓湖水，變成偏紅顏色。台灣有些鹽田之前也有類似的現象。

專家以烏克蘭Koyashskoye鹽湖為例說，這座湖因生活在其中的藻類而變得與眾不同，藻類快速增生，導致湖水顏色因不同時間的光線而變化，從暗粉紅色變化到深紅色。不同季節，湖水顏色也各異；春天，湖水會變成淡粉色，夏天會變成明亮的桃紅色。

得知金門也有粉紅池塘，民眾直呼好浪漫，爭相跑來打卡拍照；正逢暑假，小朋友跟著爸媽來看熱鬧，爸媽不忘適時進行科普教育，告訴小朋友池水變色是因藻類造成。看到粉紅色的池水，民眾直呼浪漫；不過，日正當中時，池水成為正紅色，有人形容好像西瓜汁。

雙鯉濕地附近有不少養殖魚池，只有一座有變色現象，民眾刻意站在毗鄰的兩座魚池堤岸拍照，一邊池水是紅色、另一邊是原本的藍綠色，兩廂對照，相當有趣。專家表示，每個魚池情況不盡相同，藻類濃度各異，或者有些池子深度較深或有補水、洩水孔，所以相鄰的魚池才會出現「一處魚池、兩種顏色」奇觀。