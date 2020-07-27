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金門驚現粉紅魚池民眾打卡拍照 初判是藻類惹的禍

中央社 / 金門縣27日電
金門縣金寧鄉古寧頭雙鯉濕地附近一處鹹水養殖魚池最近變成粉紅色，環保局人員初步研判是藻類色素造成；粉紅色池水也吸引不少民眾前往打卡拍照，適逢暑假期間，27日有家長帶著小朋友到場欣賞。中央社
金門縣金寧鄉古寧頭雙鯉濕地附近一處鹹水養殖魚池最近變成粉紅色，環保局人員初步研判是藻類色素造成；粉紅色池水也吸引不少民眾前往打卡拍照，適逢暑假期間，27日有家長帶著小朋友到場欣賞。中央社

金門縣古寧頭雙鯉濕地附近養殖魚池變成粉紅色，縣環保局派員了解，初步排除是污染造成，研判應該是藻類色素產生。許多民眾跑來打卡拍照，直呼池水變成粉紅色，很浪漫。

位於金門縣金寧鄉古寧頭雙鯉濕地附近的一處鹹水養殖魚池，最近突然變色，隨著太陽光線強弱而呈現不同程度的紅色。

金門縣環保局表示，環保局人員到現場觀察，發現附近並沒有污染源排入池塘中，暫時排除是污染造成。環保局長楊建立表示，近來金門高溫炎熱，而且許久未下雨，導致藻類快速增生；以前金湖水庫、下湖人工湖等湖泊也曾經發生過類似現象。

本地專家指出，乾旱或降雨不足，太陽日照蒸發作用讓水體鹽分提高，水中有些嗜鹽藻類會大量繁殖，光合作用產生β-胡蘿蔔素讓湖水，變成偏紅顏色。台灣有些鹽田之前也有類似的現象。

專家以烏克蘭Koyashskoye鹽湖為例說，這座湖因生活在其中的藻類而變得與眾不同，藻類快速增生，導致湖水顏色因不同時間的光線而變化，從暗粉紅色變化到深紅色。不同季節，湖水顏色也各異；春天，湖水會變成淡粉色，夏天會變成明亮的桃紅色。

得知金門也有粉紅池塘，民眾直呼好浪漫，爭相跑來打卡拍照；正逢暑假，小朋友跟著爸媽來看熱鬧，爸媽不忘適時進行科普教育，告訴小朋友池水變色是因藻類造成。看到粉紅色的池水，民眾直呼浪漫；不過，日正當中時，池水成為正紅色，有人形容好像西瓜汁。

雙鯉濕地附近有不少養殖魚池，只有一座有變色現象，民眾刻意站在毗鄰的兩座魚池堤岸拍照，一邊池水是紅色、另一邊是原本的藍綠色，兩廂對照，相當有趣。專家表示，每個魚池情況不盡相同，藻類濃度各異，或者有些池子深度較深或有補水、洩水孔，所以相鄰的魚池才會出現「一處魚池、兩種顏色」奇觀。

金門 濕地

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