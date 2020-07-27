屏東瑪家鄉辦「全國紅藜公主」選拔 12佳麗角逐

屏東縣瑪家鄉公所舉辦第2屆「全國紅藜親善公主選拔大賽」，以推廣觀光及紅藜等農產，有12名佳麗角逐后冠，正進行「最佳人氣公主獎」網路投票，8月14日舉辦選拔大賽。

瑪家鄉公所今天舉辦宣傳記者會，鄉長梁明輝表示，他原本對於紅藜及相關加工品推廣到國際不是太有信心，但去年到中國北京參加一場農特產品展售會，他所帶去的500箱紅藜鳳梨酥，在2個小時內賣光，讓他對台灣紅藜產生很大信心。

梁明輝表示，目前瑪家鄉的紅藜產品已打入馬來西亞市場，此外，也打入中國的青島、新疆、廈門、北京及雲南等城市。

梁明輝說，紅藜為原住民傳統主食之一，是排灣族和魯凱族釀製小米酒所需酒麴發酵用的原料，瑪家鄉為紅藜的故鄉，也是屏東紅藜主要產區，鄉公所與工研院及大學等合作，開發數十種紅藜產品如紅藜麵、啤酒、鳳梨酥、面膜、手工餅乾、地瓜酥、奶茶、養生飲、手工皂等等。

梁明輝表示，舉辦紅藜親善公主選拔賽是要將瑪家鄉的紅藜產業推廣出去，也推廣瑪家鄉的好山好水，代言瑪家鄉舉辦的各項行銷活動。

第一屆紅藜公主何韋琳是高雄師範大學原住民專班學生，她今天出席記者會表示，當時報名參加，是發現這是一項全國性的選拔，認為紅藜應由當地人代言所以參賽，這一年來到中國大陸參加多場行銷活動，她的心得是「不挑戰自己永遠不知道自己有多少能耐」。

第2屆紅藜公主選拔共有20人報名，篩選後，12人角逐后冠，有4名平地人，8名原住民，目前正辦理網路票選最佳人氣公主活動，8月14日將在瑪家鄉舉辦選拔大賽暨農特產品展。