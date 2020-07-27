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捕獸鋏、山豬吊禁止使用 屏東縣今年至今拆除30多組

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣內發生捕獸鋏夾傷流浪動物的案件仍層出不窮，農業處統計，從今年到7月24日止，縣內協助拆除6組山豬吊及35組捕獸鋏，並在現場掛設告示牌說明罰則，提醒民眾不要以身試法。圖／屏東縣政府提供
屏東縣內發生捕獸鋏夾傷流浪動物的案件仍層出不窮，農業處統計，從今年到7月24日止，縣內協助拆除6組山豬吊及35組捕獸鋏，並在現場掛設告示牌說明罰則，提醒民眾不要以身試法。圖／屏東縣政府提供

動物保護法早已禁用捕獸鋏多年，屏東縣內發生捕獸鋏夾傷流浪動物的案件仍層出不窮，農業處統計，從今年到7月24日止，縣內協助拆除6組山豬吊及35組捕獸鋏，並在現場掛設告示牌說明罰則，提醒民眾不要以身試法。

農業處指出，縣府協助拆除山豬吊與捕獸鋏，區域在山區、平地都有，也比往年多，以顯示民眾對相關法律認知不足，呼籲民眾切勿購買、持有及使用捕獸鋏及山豬吊違法捕捉動物。

農業處指出，農業委員會公告從109年3月起禁止使用含金屬材質繩索並以彈簧續壓式裝置束綁動物肢體之工具捕捉動物，依照動物保護法第14之1條及第14之2條規定，使用含彈簧的金屬材質套索（即為山豬吊）及捕獸鋏捕捉動物者或非經中央主管機關許可，製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，縣府將處1萬5000元至7萬5000元罰鍰，且得直接排除或拆除並銷毀獸鋏或山豬吊，公私場所所有人、使用人或管理人不得規避、妨礙或拒絕，若造成動物重傷或死亡，最高可處2年以下有期徒刑併科20萬至200萬元罰金。

農業處指出，去年曾發現有民眾在網路販賣捕獸鋏，也有民眾在社區花園使用捕獸鋏，均開罰1萬5千元。

農業處指出，捕獸鋏與山豬吊殺傷力強，利用可埋在土裡的特性，被做成陷阱，很難直接以肉眼發現，被夾住的動物往往死路一條，且不具針對性，容易誤傷經過獸鋏的目標動物以外的人類以及動物。

屏東縣 流浪動物

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