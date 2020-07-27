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影／屏東市瑞光路延伸通車 串連四大省道

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市瑞光路延伸開闢工程今舉行通車典禮，屏東縣長潘孟安說，工程總經費3億多元，感謝133名地主支持，用地費2億多元，讓屏東市路網更完整。記者劉星君／攝影
屏東市瑞光路延伸開闢工程今舉行通車典禮，屏東縣長潘孟安說，工程總經費3億多元，感謝133名地主支持，用地費2億多元，讓屏東市路網更完整。記者劉星君／攝影

屏東市瑞光路原本起點由台3線經台27線、台24線接台1線，是屏東市東側外環道路，為強化屏東市外環道路串接，瑞光路延伸開闢工程，從瑞光路與民生東路（台1線）延伸到復興南路一段（台27線）與龍華路口，今熱鬧舉行通車典禮。屏東縣潘孟安說，工程總經費3億多元，感謝133名地主支持，用地費2億多元，讓屏東市路網更完整，縣府也正辦理第二期延伸從台27到縣189連絡道路可行性研究與初步規畫，讓屏東市整體道路系統更健全。

屏東縣長潘孟安說，從生活圈概念出發，國道、省道到市區道路串接，讓屏東市區擴大，環狀串連道路打通，縮短區域間的距離，往來不要繞一大圈。

潘孟安說，瑞光路起點由台3線起經台27線、台24線接台1線止，是屏東市的大外環道路系統，這次新闢延伸路段開通後，預計可紓解台1線（和生路）車流，除讓在地歸來、頂柳仔林、公館以及萬丹社皮等地區的居民有更便捷交通，也強化屏北、屏南地區的對外聯絡道路功能。

屏東市民代表吳漢霖說，歸來地區以前到公館都要繞到屏東市區，至少要花10分鐘，道路開闢延伸後，路網更方便，只要1分鐘車程就可以抵達。

縣府工務處指出，「屏東市瑞光路延伸開闢工程」東起瑞光路與民生東路（台1線）路口，向西南方延伸開闢至復興南路1段（台27線）與龍華路口止，全長近3.9公里，路寬18公尺，道路雙向各設置1汽車道及1慢車道，並設置人行道及植栽綠帶，電力、電信、寬頻、天然氣及自來水等公共維生管線採全面地下化埋設，提升道路景觀及美化，工程費3億0152萬元，用地費約2億2620萬元，總經費為5億2772萬元。

潘孟安說，特別感謝133名土地所有權人的支持，縣府辦理工程用地取得時，同意協議價購，協議價購率高達9成3，讓工程順利完成用地取得。

潘孟安說，健全屏東市周邊地區路網系統結構，工務處正辦理「屏東市瑞光路第二期延伸（台27－縣189連絡道）路線可行性研究及初步規畫」擬由台27線往西再評估新闢一段道路連接縣道189線，除具延伸瑞光路，強化屏東市區外環道路，紓解分散台1線車流。

屏東市瑞光路延伸開闢工程今舉行通車典禮。圖／取自潘孟安臉書
屏東市瑞光路延伸開闢工程今舉行通車典禮。圖／取自潘孟安臉書
屏東市瑞光路延伸開闢工程今舉行通車典禮。記者劉星君／攝影
屏東市瑞光路延伸開闢工程今舉行通車典禮。記者劉星君／攝影
屏東市瑞光路延伸開闢工程今舉行通車典禮。記者劉星君／攝影
屏東市瑞光路延伸開闢工程今舉行通車典禮。記者劉星君／攝影
屏東市瑞光路延伸開闢工程今舉行通車典禮。記者劉星君／攝影
屏東市瑞光路延伸開闢工程今舉行通車典禮。記者劉星君／攝影
屏東市瑞光路延伸開闢工程今舉行通車典禮。記者劉星君／攝影
屏東市瑞光路延伸開闢工程今舉行通車典禮。記者劉星君／攝影

屏東縣 潘孟安 車道

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