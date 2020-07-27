訪美濃 陳其邁允和行政院三位一體謀農民福利

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天走訪美濃並宣示未來市府會和國會及行政院「三位一體」全力照顧農民生活；特別的是昔日挺韓的客家大老羅兆洪也現身支持，陳其邁大表感謝。

陳其邁上午由立委邱議瑩等人陪同走訪美濃及寺廟參拜，大談他的農業、長照及公托政策等。特別的是曾是民進黨籍的羅兆洪過去曾因支持前市長韓國瑜而出走，今年6月他反韓罷韓，今天現身相挺陳其邁。

羅兆洪告訴中央社記者，韓國瑜是他陸官學弟，當時慨然答應支持，後來認為韓國瑜不符期待才去罷韓。

陳其邁在參訪活動表達感謝羅兆洪支持，談到對美濃的政見，允諾協助農業及經濟發展，長照及公托都會落實；過去在中央很支持農業及產銷，未來市府、國會及行政院「三位一體」會全力幫助照顧農民生活。

行政院長蘇貞昌日前南下為陳其邁輔選，談到已經核准和高雄有關的建設經費約新台幣4000億元。此事讓新北市長侯友宜表示很羨慕。陳其邁受訪指出，過去國民黨施政長期重北輕南，台北、新北捷運一條一條開，高雄的路網不足，給南部重大建設「是對南部一個起碼的公道」。

他說，總統蔡英文上任後，包括代墊高雄勞健保費173億等，未來政府要投資約400億元於橋頭科學園區及約500億元於大林蒲遷村等，都有助於高雄轉型及扭轉重北輕南政策，也是國土區域平衡發展。

陳其邁市長補選提出「兩年拚四年」被國民黨市長參選人李眉蓁說成「兩年騙四年」。他呼籲對手勿模糊焦點趕快將論文抄襲問題說清楚，何以至今她的指導教授林德昌還神隱，國民黨主席江啟臣對此事沒有明確的交代，盼李眉蓁誠實以對。

李眉蓁的婆婆日前為她站台指出「如果說謊胸部會變小」近日成了熱議的話題。陳其邁表示，過去未聽過類似的說法，盼選舉聚焦政策，發言謹慎以免引起不必要的誤會。

李眉蓁於上午到三鳳宮參拜被問到婆婆的說法，她說，婆婆本來就很幽默，真性情不做作，強調婆婆非公眾也不是政治人物，表現出自然的自己。