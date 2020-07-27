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高雄湖內人發揮創意 海綿寶寶稻草人超搶眼

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
湖內區文賢社區發起稻草人農村文化體驗活動，今年邁入第二屆，社區居民發揮巧思扎稻草人。記者徐白櫻／翻攝
湖內區文賢社區發起稻草人農村文化體驗活動，今年邁入第二屆，社區居民發揮巧思扎稻草人。記者徐白櫻／翻攝

稻草人是許多人的農村回憶，高雄市湖內區文賢社區號召鄰近社區利用假日推出「稻草人農村文化體驗活動」，社區居民組隊發揮創意完成稻草人作品，各式稻草人讓社區阿公阿嬤備感溫馨，也讓時下小孩有體驗早年農村文化的機會。

湖內區文賢社區發起稻草人農村文化體驗活動，今年邁入第二屆，昨天在田尾社區活動中心舉辦「稻草人農村文化體驗活動」，邀請田尾、公舘、太爺、葉厝、湖庄等社區居民組隊參加，現場製作稻草人。

各隊發揮創意，葉厝社區不拘泥傳統形象，居民用稻草完成卡通版的「海綿寶寶」與「死神」；田尾社區則是帶著墨鏡的潮男稻草人阿公，各社區志工集思廣益、協力合作，稻草人各有不同巧思。

文賢社區發展協會理事長許承家指出，創意稻草人活動提供親子同樂空間，此次農村文化體驗活動也加入田尾社區的古農具文物導覽，大家一同重溫農村樂。

高雄市湖內區文賢社區號召鄰近社區利用假日推出稻草人農村文化體驗活動，葉厝社區的稻草人是「海綿寶寶」與「死神」造型。記者徐白櫻／翻攝
高雄市湖內區文賢社區號召鄰近社區利用假日推出稻草人農村文化體驗活動，葉厝社區的稻草人是「海綿寶寶」與「死神」造型。記者徐白櫻／翻攝
田尾社區的稻草人很新潮，戴墨鏡且穿上花襯衫出場。記者徐白櫻／翻攝
田尾社區的稻草人很新潮，戴墨鏡且穿上花襯衫出場。記者徐白櫻／翻攝

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