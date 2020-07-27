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高雄湖內人發揮創意 海綿寶寶稻草人超搶眼
稻草人是許多人的農村回憶，高雄市湖內區文賢社區號召鄰近社區利用假日推出「稻草人農村文化體驗活動」，社區居民組隊發揮創意完成稻草人作品，各式稻草人讓社區阿公阿嬤備感溫馨，也讓時下小孩有體驗早年農村文化的機會。
湖內區文賢社區發起稻草人農村文化體驗活動，今年邁入第二屆，昨天在田尾社區活動中心舉辦「稻草人農村文化體驗活動」，邀請田尾、公舘、太爺、葉厝、湖庄等社區居民組隊參加，現場製作稻草人。
各隊發揮創意，葉厝社區不拘泥傳統形象，居民用稻草完成卡通版的「海綿寶寶」與「死神」；田尾社區則是帶著墨鏡的潮男稻草人阿公，各社區志工集思廣益、協力合作，稻草人各有不同巧思。
文賢社區發展協會理事長許承家指出，創意稻草人活動提供親子同樂空間，此次農村文化體驗活動也加入田尾社區的古農具文物導覽，大家一同重溫農村樂。
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