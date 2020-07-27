鳳梨工場推出「鳳梨騎育記2.0」 邀遊客當一日大樹人

高雄大樹九曲堂的歷史建築臺灣鳳梨工場，今年夏天推出升級版｢鳳梨騎育記2.0」，除了吃鳳梨、種鳳梨、玩鳳梨系列主題外，加碼玉荷包荔枝特色餐、品嘗在地初榨鮮乳，讓遊客樂當一日大樹人。

高雄市文化局代理局長林尚瑛表示，歷史建築臺灣鳳梨工場在2018年啟用，是大樹歷史教室，不僅介紹台灣最富盛名的鳳梨黃金年代歷史，也是迎領遊客進入大樹區的文化觀光門戶。文化局結合在地農特產及鐵馬漫遊輕旅行，推出「鳳梨騎育記」活動，帶領遊客認識大樹區，今年升級版加入更多的在地產業，讓遊客知道除了鳳梨外，大樹還有荔枝與酪農業等精緻特色。文化局將持續與更多的在地產業與社區結合，推廣大樹區的文化觀光。

大樹九曲堂的臺灣鳳梨工場，是全台僅存的鳳梨產業建築。遊客可以在這裡了解臺灣鳳梨產業的黃金年代與大樹歷史，更可以看到園區栽種17種台灣現有鳳梨品種，品嘗鳳梨冰品與甜點。鳳梨工場位於台鐵九曲堂站前不遠，許多外地遊客、甚至是日本遊客，也不遠千里搭乘火車前來參觀。

文化局表示，今年的升級版｢鳳梨騎育記2.0」，騎著單車鐵馬遊王萊山，品嘗在地酪農業美味營養的初榨鮮乳，接著到龍目社區信仰中心，認識龍安宮與水資源的故事；午餐安排玉荷包荔枝的「美滿貴妃宴」，下午返回台灣鳳梨工場進行經典手作鳳纖紙DIY課程，也讓遊客親自體驗種植鳳梨趣，感受農種汗滴禾下土，最後享用園區暢銷冰品與網紅烘焙坊的點心。報名可洽臺灣鳳梨工場官網http://pineapple-museum.khcc.gov.tw。