探索夢號郵輪抵澎 900多名旅客暢遊菊島
疫情趨緩，國內旅遊爆發，探索夢號郵輪今天清晨5時航抵澎湖馬公，926名遊客分搭接駁船旅遊，這是武漢肺炎疫情解封後首發郵輪泊靠，也是今年第一艘郵輪，將展開4天3夜跳島遊程。
探索夢號郵輪清晨5時多駛抵馬公，泊靠在馬公測天島外泊區，旅客在船上先行欣賞澎湖的日出，雖沒有噴水迎賓儀式，但郵輪進港時，天空飄著小雨歡迎，馬公港區大小漁船、郵艇穿梭港區，吸引大批民眾圍觀，大郵輪與小船形成強烈對比。
澎湖縣副縣長胡流宗與港務公司高雄分公司副總經理劉秋梅等人代表登船，致贈探索夢號郵輪首航紀念牌與紀念品，歡迎郵輪到來。
探索夢號郵輪跳島遊程在4天3夜航程中將泊靠澎湖、馬祖，下一航次將於29日從基隆出發，屆時會有1200名旅客航向澎湖、金門、馬祖，8月2日再返抵基隆。
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