高雄市環保局：西南風轉東風 空氣良好轉普通

又是新的一周上班日開始，高雄市環保局官方LINE「空品報你知」提醒，近期大氣配置沒有太大改變，台灣都位於太平洋高壓的西側，大致受到西南季風影響，多數時間空氣品質相當不錯。今天起至周三，情況將稍微有改變，隨著高壓位置稍微「北抬」，台灣附近的風場有逐漸轉為東風的趨勢，空氣品質從良好轉為普通。

「空品報你知」分析，今天及明天西南風吹向台灣，西半部迎風面，空氣品質屬於良好。周三東風吹向台灣，西半部背風面，空氣品質是良好或普通。炎炎夏日東風吹拂時，臭氧是最容易被衍生出來的汙染物，提醒大家，周三起要注意午後的空氣變化。

天氣部分，今天起至周三，高雄沿海的清晨、上午會有些微驟雨。內陸、山區留意下午、傍晚會有午後雷雨。出門最好攜帶雨具，以防陣雨來襲。