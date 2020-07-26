報復性旅遊發威 金門建功嶼假日每天遊客破2千擠爆了

報復性旅遊發威！ 金門知名景點建功嶼連2日都吸引爆滿的旅客前往，有導遊就拍到人滿為患的照片上傳臉書，迅速引起網路熱議，據縣府觀光處表示，連2天，每天約有將近2千名遊客到建功嶼旅遊，甚至還有人看準商機，到現場擺攤賣起飲料，讓現場人氣搶搶滾。

「人怎麼這麼多！」導遊楊明雄說，他今天上午9點多帶團準備前往建功嶼，沒想到看到絡繹不絕的人潮，簡直嚇呆了，他說，預估今天登建功嶼的，絕對超過2千人；目前金門的遊客真的變的好多，甚至勝過已往的陸客。

楊先生的PO文立刻引起網友的熱烈迴響，不少網友都說，「這樣的旅客流量，剛好就好，太多了，當地居民生活品質相對受到影響」；甚至也有人說，附近車流變多了，提醒路過的駕駛要多當心；甚至有人提到，看來終於報復性旅遊輪到金門了。

楊明雄提到，除了建功嶼外，獅山砲陣地，山后民俗文化村等地，近期也都是遊客川流不息，不少腦筋動得快的小販，開始往遊客多的地方擺攤，賣起冷飲、咖啡等小本生意，聽說生意還挺不錯的。而他最近幾乎每天都有團，接下來還要連帶6天，且一團接一團。

金門的知名景點「建功嶼」是一座位於浯江溪出海口外海上的小島，面積約500平方公尺，不過隨著漲退潮時會露出花崗岩海底步道來與本島相連，此時就可藉由步行登島，被譽為金門版「摩西分海」。相傳早年金門有百姓若罹患痲瘋病，就會被棄置在島上，任其自生自滅，因此又稱「痳瘋島」，1960年才由國軍更名為建功嶼。