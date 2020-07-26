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民眾投訴玉皇宮燒金紙狂冒黑煙 環保局1天稽查3次
高雄市三民區民眾今天反映，玉皇宮大量燃燒金紙，黑煙造成空氣汙染。高雄市環保局接獲檢舉，今天連跑三趟玉皇宮，但到達時剛好都沒有黑煙，並未開罰，勸導廟方紙錢燒化數量不宜過量，以免金爐空汙防制設備無法負荷，並宣導以功代金。
網友反映，玉皇宮燒金紙冒大量黑煙實在太誇張，指「信徒燒的是誠心，玉皇宮燒的是空氣汙染，附近居民燒的是怒火！」
高雄市環保局表示，今天接獲民眾反映，白天去了玉皇宮兩次，傍晚又去了一次，但去的時候，都沒有發現冒黑煙空氣汙染的情形。稽查人員表示，玉皇宮廟有使用環保金爐，提醒廟方注意設備維護及紙錢燒化數量不宜過量，以免金爐空汙防制設備無法負荷，並宣導以功代金。
環保局表示，若檢舉者能提供有明確汙染時間的影片，經查屬實，環保局可以依空汙法告發，處罰1200元至10萬元。
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